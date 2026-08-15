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Domy na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Murcia
263
Fuente Alamo de Murcia
416
Los Alcazares
338
Torre-Pacheco
293
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2 132 obiekty total found
Bungalow 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Zapraszamy do unikalnego projektu mieszkaniowego w La Pinilla, Murcia, stworzony dla tych, k…
$203,768
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Szeregowiec w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Nowe domy budowy w Santa Rosalia Lake and Life Resort w Murcia Nowe domy budowy w pobliżu Ma…
$530,223
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Szeregowiec w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Nowe domy budowy w Santa Rosalia Lake and Life Resort w Murcia Nowe domy budowy w pobliżu Ma…
$530,223
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 2 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Odkryj wyjątkowy kompleks willi mieszkalnej, który zapewnia maksymalny komfort i nowoczesny …
$360,507
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
W samym sercu San Pedro del Pinatara znajduje się ekskluzywny kompleks dwóch nowoczesnych wi…
$604,026
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Dom 3 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Witam na nowym początku w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkalny w La Pinilla…
$311,823
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TekceTekce
Szeregowiec 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Witaj w nowym życiu w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkalny w La Pinilla (Mu…
$240,126
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Willa w Abanilla, Hiszpania
Willa
Abanilla, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Przestronne rezydencji z 4 sypialniami w pobliżu Abanilla. Duży półnowy dom w pobliżu Abanil…
$302,282
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Nowe wille w stylu śródziemnomorskim w San Pedro del Pinatarekskluzywny kompleks mieszkalny …
$943,356
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Ten ekskluzywny kompleks luksusowych willi dwurodzinnych oferuje nowoczesny i funkcjonalny s…
$315,848
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Bungalow 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Witam na nowym początku w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkalny w La Pinilla…
$203,186
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Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Ekskluzywne Wille Wolnostojące z 3 Sypialniami w San Pedro del Pinatar, Costa Cálida Te will…
$525,354
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Willa w Kartagena, Hiszpania
Willa
Kartagena, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 178 m²
Ten nowo wybudowany kompleks mieszkalny w La Manga del Mar Menor powinien być na liście życz…
$669,875
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Dom 3 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
W spokojnym i przyjemnym otoczeniu Fuente Alamo oferuje ekskluzywny kompleks 38 domów jednor…
$389,750
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Dom 3 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
W spokojnej i przyjemnej okolicy Fuente Alamo, ekskluzywny kompleks 38 pojedynczych domów je…
$389,056
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Nowe wille w San Pedro del Pinatar z prywatnym basenemNowoczesny design i doskonała lokaliza…
$614,425
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Szeregowiec 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Ten kompleks mieszkalny znajduje się w dzielnicy golfowej Serena w Los Alcazares, w zamieszk…
$549,025
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Dom 3 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Nowe nowoczesne wille w prestiżowym kompleksie Hacienda del Álamo Golf Resort to zamknięta u…
$489,962
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Dom 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję niezależnych willi w rozwijającym się regionie Murcji, zaledwie …
$457,656
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Willa w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Nowe domy z basenem w Roldán, Torre- Pacheco Nowoczesne dwupiętrowe wille z ekskluzywnym des…
$475,843
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
New Build Bungalows with Private Pool in San Pedro del Pinatar Exclusive Boutique R…
$380,785
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
NOWY BUDYNK WILLAS NA POZIOMIE ALTAONA GOLF RESORT, MUNCIA Nowa budowa rezydencji pięknych w…
$546,353
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Dom 3 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Witam na nowym początku w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkaniowy w La Pinil…
$306,044
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Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
$364,803
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Dom 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 96 m²
Żyć w basenie Morza Śródziemnego przez cały rok w tych ekskluzywnych nowoczesnych willi desi…
$462,337
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Szeregowiec 4 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
Położony w uroczym nadmorskim mieście Aguilles, ten ekskluzywny kompleks 8 kamienic oferuje …
$461,181
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Odkryj unikalną kolekcję 20 eleganckich domów jednorodzinnych w ekskluzywnym Peraleja Golf R…
$728,125
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Willa w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 308 m²
Położony w uroczej okolicy Santa Rosalía, ta ekskluzywna kolekcja 16 domów jednorodzinnych o…
$1,37M
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Dom 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Odkryj wspaniałe nowoczesne wille w budowie, położone w uprzywilejowanej lokalizacji w prowi…
$595,837
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Położony w uroczym Los Alcázares, ta ekskluzywna kolekcja 9 domów jednorodzinnych oferuje id…
$484,202
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Typy nieruchomości w Murcja.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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