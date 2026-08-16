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Domy na sprzedaż w San Pedro del Pinatar, Hiszpania

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251 obiekt total found
Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Nowe wille w San Pedro del Pinatar z prywatnym basenemNowoczesny design i doskonała lokaliza…
$614,425
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Dom 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Wyjątkowa okazja! Umeblowane i wyposażone w nowoczesną willę pół domu z 3 sypialniami na spr…
$462,221
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Nowe apartamenty z prywatnym basenem w San Pedro del Pinatar Odkryj ten stylowy butikowy pro…
$341,650
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z nowoczesnym designem, o powierzchni 108 metrów kwadratowych. m, składa się z salonu z …
$420,843
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowoczesne nowe domy na sprzedaż w San Pedro del Pinatar, w pobliżu śródziemnomorskiego życi…
$366,877
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Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Zanurz się w nowy sposób życia, gdzie innowacje i design łączą się, aby stworzyć naprawdę un…
$444,884
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TekceTekce
Dom 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Odkryj ten ekskluzywny kompleks nowej budowy w San Pedro del Pinatar, jednym z najbardziej w…
$439,220
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Bungalow 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/2
Przedstawiamy Villas Joblán 2 - nowoczesne bungalowy w San Pedro del Pinatar. Villas Joblán …
$346,637
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Nowe bungalowy w San Pedro del Pinatar - luksus i przyroda nad morzemUlubiona lokalizacja w …
$349,736
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Dom 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Ekstra oferta - nowoczesne kwatery czterech nowych domów, położony w dzielnicy mieszkalnej w…
$565,207
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Dom 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks indywidualnych willi w spokojnej dzielnicy mieszkalnej San Pedro…
$491,233
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Nowe domy z prywatnym basenem w San Pedro del Pinatar Nowoczesne domy w doskonałej lokalizac…
$440,848
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Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Dom Szeregowy z 2 Sypialniami, Tarasem i Prywatnym Parkingiem, Zlokalizowany przy Plaży w El…
$341,377
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Bungalow 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Mamy przyjemność przedstawić nowy kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście San Javier …
$315,429
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Dom 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Całkowicie nowy i gotowy do wejścia, nowoczesny i nowoczesny Villa z 3 sypialniami, jeden na…
$456,558
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Bungalow 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/2
Przedstawiamy Villas Joblán 2 - nowoczesne bungalowy w San Pedro del Pinatar. Villas Joblán …
$311,962
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Bungalow 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję butików na Costa Calida, zaledwie 600 metrów od plaży. Ten nowy …
$375,533
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Bungalow 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Nowoczesne bungalowy kilka kroków od morza na południu Costa Blanca. Nowy kompleks mieszkani…
$319,012
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Położony w uroczym mieście San Pedro del Pinatar, ta ekskluzywna kolekcja 14 domów jednorodz…
$513,146
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Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Located in the charming town of San Pedro del Pinatar, these townhouses offer a unique oppor…
$438,192
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Willa w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Położony w uroczym San Pedro del Pinatar, te pojedyncze domy oferują idealne środowisko dla …
$563,884
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Newly built bungalows in Lo Pagán: Modern living close to the beach Prime location in Lo Pa…
$302,278
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
New Build Bungalows for Sale in Lo Pagan Near the Beach and Marina Modern Residential Compl…
$328,899
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Bungalow 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż nowy bungalow w San Pedro del Pinatar 300 metrów od morzaBungalow o powierzchni …
$261,619
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Modern New Build Bungalows for Sale in San Pedro del Pinatar Near the Beach Mediter…
$371,124
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Dom 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Odkryj unikalny projekt nowoczesnych willi jednorodzinnych znajdujących się w jednym z najba…
$936,174
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Dom 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Odkryj unikalny projekt nowoczesnych willi wolnostojących w jednym z najbardziej wysuniętych…
$947,733
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Bungalow w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
New Build Bungalows with Private Pool in San Pedro del Pinatar Exclusive Boutique R…
$380,785
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Bungalow 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Zapraszamy do unikalnego kompleksu apartament położony w uroczym mieście San Pedro del Pinat…
$260,065
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Willa 5 pokojów w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Wolnostojące Wille z 4 Sypialniami i Prywatnym Basenem na Sprzedaż w San Pedro del Pinatar W…
$1,02M
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