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Domy na sprzedaż w Rojales, Hiszpania

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20
483 obiekty total found
Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 269 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, ta oddzielona nieruchomość oferuje wyjątkow…
$921,813
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Dom 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Szukasz przestronnej willi w cichej okolicy, ale w pobliżu wszystkich udogodnień? Ta dobrze …
$644,303
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
Położony w prestiżowej Ciudad Quesada, ten ekskluzywny dom jednoosobowy oferuje idealne miej…
$935,662
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 248 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, ta niezależna nieruchomość oferuje ekskluzy…
$939,990
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
DESIGN VILLA Z WSZYSTKICH LUKSEM Oddzielona willa z 3 sypialniami, 3 łazienkami, na południu…
$742,451
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Situated in the charming town of Rojales, this residential complex offers a choice of 18 bun…
$375,945
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TekceTekce
Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
W jednym z najbardziej prestiżowych enklaw mieszkalnych na południu Costa Blanca, ten eksklu…
$368,199
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Bungalow 3 pokoi w Rojales, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
W sprzedaży znajduje się luksusowy bungalow w kompleksie mieszkaniowym premium w mieście Ciu…
$540,418
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 3
Ciesz się śródziemnomorskim stylu życia w tym pięknym domu z zapierającym dech w piersiach w…
$332,025
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Dom 4 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
W sprzedaży znajduje się nowoczesna willa w elitarnej dzielnicy Ciudad Quesada. Dwupiętrowa …
$988,680
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Nowe nieruchomości budowlane na sprzedaż w Lo Marabu, Ciudad Quesada, Costa Blanca South Exc…
$359,106
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$458,029
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 138 m²
Jest to ekskluzywny kompleks mieszkalny nowoczesnych kamienic z 3 sypialniami i 2 łazienkami…
$358,055
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Bungalow 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Położony w Alicante, ten prywatny kompleks mieszkalny oferuje nieruchomości od 74 do 86 metr…
$350,220
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 433 m²
MOY VILLA Z WILLI NA GOLFCURSUS "LA MARQUESA"! Ta piękna willa, położona 50 metrów od pola …
$693,756
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$450,395
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Bungalow w Rojales, Hiszpania
Bungalow
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
New Build Apartments in Rojales Close to Golf and Beaches Modern Living in a Growing Area o…
$303,941
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Dom 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Nowy prywatny apartament z pięknym śródziemnomorskim stylu apartamenty z 2 sypialniami. Idea…
$480,858
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Położony w uroczym Ciudad Quesada, ta ekskluzywna kolekcja 8 rezydencji oferuje idealne środ…
$518,335
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Exclusive Mediterranean Living in Lo Marabú, Ciudad Quesada Prime Location with Nature …
$396,763
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Nowe ekskluzywne wille w Ciudad Quesada - design, comfort i uprzywilejowane położenieWysokie…
$896,825
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
$941,544
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
W samym sercu Ciudad Quesada, z panoramicznym widokiem na pole golfowe La Marquesa, są te im…
$1,08M
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczej dzielnicy Ciudad Quesada i oferuj…
$656,135
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Exclusive Mediterranean Life in Lo Marabu, Ciudad QuesadaLokalizacja pierwszej klasy z natur…
$347,385
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Dom 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Ta czteropokojowa, południowo-zachodnia willa w Lo Marabu znajduje się na obrzeżach Quesady,…
$306,298
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Odkryj nowy kompleks mieszkalny w Rojales, który oferuje wybór nowoczesnych bungalowów, kami…
$364,871
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Luksusowa willa na pierwszej linii pola golfowego Posiada windę na wszystkich piętrach willi…
$1,01M
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
This is an exclusive residential complex of modern townhouses with 3 bedrooms and 2 bathroom…
$365,146
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Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy nowy dwupiętrowy kamienica o powierzchni 134,20 m2 od dewelopera w mieście Roja…
$473,780
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