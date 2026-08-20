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Domy na sprzedaż w Madryt, Hiszpania

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wille
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7 obiektów total found
Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Apartament ten znajduje się na drugim piętrze klasycznego budynku zbudowanego w 1920 roku, p…
$1,19M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 156 m²
Zbudowany w 1973 roku, ten czteropiętrowy apartament z widokiem na ulicę znajduje się w jedn…
$2,70M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Fantastyczna sąsiadująca willa o powierzchni 450 m2, położona w najbardziej ekskluzywnej czę…
$2,56M
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Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 441 m²
Piękna willa narożna 441 m2 na działce ponad 800 m2, znajduje się w jednej z najlepszych urb…
$2,51M
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Dom 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Dom w Altea ID F0932
$394 670
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Dom 6 pokojów w Madryt, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Madryt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Buhardilla w Finestrat ID F1087
$545 573
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Madryt, Hiszpania
Willa
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Indywidualna willa 440 m2, położona w wyłącznej części La Moraleja, na zaledwie 2 piętrach, …
$2,88M
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Parametry nieruchomości w Madryt, Hiszpania

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