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Domy na sprzedaż w Barcelona, Hiszpania

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Castelldefels
15
Sitges
10
Badalona
4
Sant Cugat del Valles
4
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121 obiekt total found
Willa w Vallromanes, Hiszpania
Willa
Vallromanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 540 m²
W odległości zaledwie 20 km od Barcelony, w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej prestiżowego …
$1,51M
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Willa 6 pokojów w Premia de Dalt, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Premià de Dalt, Blisko Wybrzeża i Parków Przyrody Okolice Premià de Dalt słyną ze sp…
$2,58M
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Willa w Martorell, Hiszpania
Willa
Martorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 460 m²
Dom w mieście Martorel w prowincji Barcelona. Powierzchnia całkowita wynosi 460 metrów kwadr…
$936,890
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 349 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy unikalną willę narożną wybudowaną w 1996 roku w prestiżowej d…
$1,37M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu malowniczego San Javier znajdziesz projekt mieszkalny składaj…
$398,464
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Opis przedmiotu: Ten wyjątkowy dom o łącznej powierzchni 360 m2 (255 m2 powierzchni mieszkal…
$846,022
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Calella, Hiszpania
Willa
Calella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
ekskluzywny dom w Calella Ten imponujący dwurodzinny dom, zbudowany w 2006 roku, oferuje pow…
$741,268
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Willa w Sant Pol de Mar, Hiszpania
Willa
Sant Pol de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 641 m²
Prawdziwie unikalny obiekt, w którym prywatność, zapierające dech w piersiach widoki na morz…
$2,05M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 9
Powierzchnia 706 m²
Wspaniały dwupiętrowy dom, otoczony pięknym ogrodem i zielonym dachem (ogrodem) na dachu, gd…
$3,46M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 900 m²
Nowoczesny duży dom położony w elitarnej dzielnicy Pedralbes w Barcelonie. Obiekt oferuje ni…
$11,70M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 900 m²
Nowoczesny duży dom położony w elitarnej dzielnicy Pedralbes w Barcelonie. Obiekt oferuje ni…
$10,47M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 214 m²
Dom do renowacji w elitarnej okolicy Pedralbes z pięknym widokiem i licencji turystycznej. N…
$2,11M
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 234 m²
Opis przedmiotu: Prezentujemy jeden z ostatnich dostępnych domów tego prestiżowego projektu.…
$710,156
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Opis przedmiotu: W uroczym mieście Orihuela otwiera się wyjątkowa okazja, aby nabyć dom, któ…
$319,684
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Teia, Hiszpania
Willa
Teia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Położony w jednym z najcichszych i najbardziej wysuniętych po dzielnicy mieszkalnej Teia, te…
$2,85M
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Opis przedmiotu: W zamkniętym i kontrolowanym przez bezpieczeństwo obszarze w Roldán w pobli…
$449,842
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 242 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Orihuela, te ekskluzywne wille oferują doskonałe…
$1,14M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Bliźniak 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 368 m²
Piętro 6/7
Apartamenty Blisko Sklepów, Kultury i Życia Miejskiego w Barcelonie Okolica słynie z bogactw…
$13,81M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 216 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych i mieszkalnych dzielnic Pedralbes jest ta nowo wybudowa…
$23,47M
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Willa w Vilassar de Dalt, Hiszpania
Willa
Vilassar de Dalt, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 386 m²
Ten elegancki nowoczesny dom jednoosobowy, położony w jednym z najlepszych obszarów Vilassar…
$1,51M
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu hiszpańskiego miasta Roldán jest ekskluzywny kompleks luksuso…
$362,956
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny czteropokojowy bungalow o łącznej powierz…
$407,027
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 8
Powierzchnia 520 m²
Dom w parku naturalnym na Costa Garraf w pobliżu miasta Sitges. Unikalny obszar, otoczony na…
$4,58M
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Opis przedmiotu: Położony w wyłącznej okolicy Los Guardianes, ten kompleks mieszkalny oferuj…
$398,464
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 102 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu Costa Cálida, w spokojnej i prestiżowej okolicy Los Alcázares…
$560,018
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 755 m²
Elegancka willa śródziemnomorska z widokiem na morze i własnym parkiemWyjątkowa premium rezy…
$7,08M
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Opis przedmiotu: W atrakcyjnej lokalizacji Los Alcázares w regionie Murcia powstaje projekt …
$640,967
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Badalona, Hiszpania
Willa
Badalona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 314 m²
Dom w dzielnicy Pep Ventura w Badalonie na przedmieściach Barcelony. Całkowita powierzchnia …
$739,375
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Benijófar, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny o…
$530,904
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Bellaterra, Hiszpania
Willa
Bellaterra, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 806 m²
Dom w mieście Cerdanola del Valles na przedmieściach Barcelony. Powierzchnia całkowita 806 m…
$1,52M
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Typy nieruchomości w Barcelona.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Barcelona, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
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