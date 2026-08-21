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Domy na sprzedaż w Altea, Hiszpania

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wille
110
194 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 470 m²
Na sprzedaż nowoczesna willa z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne, Altea i Benidorm.…
$7,58M
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Dom 1 pokój w Altea, Hiszpania
Dom 1 pokój
Altea, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
To nie tylko mieszkanie w Altea La Vella. Położony w spokojnym kompleksie mieszkalnym Paradi…
$288 353
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
A perfect blend of privacy, natural surroundings, and modern comfort, this elegant Mediterra…
$882 171
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
NOWE BUDOWANIE LUXE VILLA W ALTEA Beautiful Nowa willa zbudowana oddzielnie znajduje się w p…
$2,43M
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Bungalow 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Unique Opportunity – Bungalow €325,000 – the cheapest property in Altea Hills, Alicante! …
$377 202
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Dom 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 410 m²
Położony w wyłącznej okolicy Altea, ta elegancka willa łączy nowoczesną architekturę, widoki…
$3,11M
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TekceTekce
Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 413 m²
Ta willa jest rozmieszczona na dwóch piętrach. Na parterze znajdują się dwa przestronne i pi…
$979 410
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 306 m²
Dom śródziemnomorski w Blanc Altea Homes, Blanc Altea 10, willa, która wyróżnia się ze wzglę…
$1,27M
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Dom 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 410 m²
Położony w wyłącznej okolicy Altea, ta elegancka willa łączy nowoczesną architekturę, widoki…
$3,11M
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, ogrodem, dużymi tarasami i niesamowity…
$1,91M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dom 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Liczba kondygnacji 2
Imponująca Villa Sa Roqueta z nowoczesnym designem z pięknym widokiem na morze. Mieszkając w…
$1,91M
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Dom 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 494 m²
W malowniczym mieście Altea na północy Costa Blanca zaprezentowana jest imponująca willa, kt…
$2,72M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Contemporary Luxury Villa with Panoramic Sea Views in Altea Hills, Costa Blanca North &#…
$3,84M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 630 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Altea, ta imponująca willa oferuje dos…
$2,34M
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa Willa z 4 Sypialniami o Stylowym Wystroju w Altea Alicante Na sprzedaż duża i prze…
$2,43M
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Dom 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 373 m²
Zanurz się w luksusie w tej imponującej willi strategicznie położony obok pola golfowego w A…
$3,24M
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Dom 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 224 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy luksusową willę z widokiem na morze i góry w mieście Altea. Malownicze miasto Alte…
$2,50M
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Dom 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 3
Imponująca Villa Noruega z nowoczesnym designem z pięknym widokiem na morze. Mieszkając w te…
$3,06M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
LUXURY NEW BUILD VILLA IN ALTEA New Build Luxury Villa located in Altea, the most pict…
$1,62M
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Dom 8 pokojów w Altea, Hiszpania
Dom 8 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 200 m²
Piętro 1/1
Wspaniała willa z pięknym widokiem na morze i góry w mieście Altea. Malownicze miasto Altea,…
$4,62M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 374 m²
Azure Altea Homes, ekskluzywne luksusowe wille w Altea, unikalne i spersonalizowane projekty…
$2,22M
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Dom 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 560 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa, ekskluzywna willa położona w Altea Hills, elitarnej dzielnicy mieszkalnej znanej z imp…
$1,80M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Piękna luksusowa willa znajduje się w pięknym mieście Altea, na Costa Blanca, w pobliżu dzie…
$1,90M
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Dom 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa z pięknym widokiem na morze i góry w mieście Altea. Malownicze miasto Altea,…
$913 115
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Nowoczesna willa w mieście Altea Hills, z innowacyjnymi funkcjami, najnowszymi technologiami…
$3,10M
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Dom 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 486 m²
W pięknym mieście Altea na północnej Costa Blanca jest imponująca willa, przedefiniowanie po…
$2,85M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 536 m²
Położony w wyłącznej okolicy Altea, willa ta oferuje uprzywilejowane położenie z widokiem na…
$1,61M
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Dom 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała prawie nowa willa z pięknym widokiem na morze i góry w mieście Altea. Malownicze m…
$1,79M
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Dom 9 pokojów w Altea, Hiszpania
Dom 9 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa z pięknym widokiem na morze i góry w mieście Altea. Malownicze miasto Altea,…
$2,25M
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Dom 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Mieszka w Altea Hills, jednym z najbardziej prestiżowych i najbezpieczniejszych miejsc na Co…
$1,12M
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