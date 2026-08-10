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Domy na sprzedaż w Calp, Hiszpania

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173 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 164 m²
Piętro 1/1
Prezentujemy dom z pięknym widokiem na morze i Ifach rock w Calpe - popularnym miejscem tury…
$517,817
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Dom 9 pokojów w Calp, Hiszpania
Dom 9 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Oferujemy przestronną, komfortową willę z widokiem na morze w Calpe - popularnym miejscem tu…
$853,291
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 426 m²
Położony w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Calpe, ta luksusowa willa jest idealn…
$3,29M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 362 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ta ekskluzywna kolekcja trzech domów jednorodzinnych oferu…
$1,37M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 362 m²
Projekt ten znajduje się w jednym z ulubionych obszarów mieszkalnych wszystkich mieszkańców …
$1,37M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 410 m²
Ta nowa willa znajduje się w prywatnym kompleksie sześciu luksusowych nieruchomości znajduje…
$2,16M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 410 m²
Luksusowa willa z widokiem na morzeNowoczesny luksusowy willa z widokiem na morze.Dom posiad…
$2,17M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
Nowy budynek w Benissie na Costa Blanca North Odkryj ten spektakularny nowy budynek w Beniss…
$2,96M
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Dom 7 pokojów w Calp, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 612 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z nowoczesnym designem z widokiem na morze i Ifach klifu w Calpe - popularny…
$1,35M
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Dom 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 364 m²
Odkryj tę imponującą nową willę znajdującą się w jednej z najbardziej spokojnych i zamieszka…
$1,76M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 273 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ta ekskluzywna oferta nieruchomości prezentuje niezależne …
$1,27M
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
NAJLEPSZY ROZWÓJ APARTAMENTÓW BUNGALOWYCH W CALPE Piękne apartamenty na piętrze bungalow 1-2…
$313,012
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Dom 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 421 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom zbudowany jest na różnych poziomach, o powierzchni 421 m kw., składa się z czterech sypi…
$2,14M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
Te ekskluzywne wille znajdują się w uroczym Pueblo Mascarat. Każda willa ma tylko cztery dos…
$3,06M
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Willa 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa kamienica z prywatnym tarasem na dachu, garażem, basenem komunalnym i boiskiem spo…
$533,543
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dom 7 pokojów w Calp, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 2 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten wspaniały willa, zbudowany na działce 2600 m2, znajduje się na trzech piętrach następują…
$2,30M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Dwupiętrowy dom z 4 sypialniami, każde piętro z osobnym wejściem. Mamy licencję leasingu (B …
$664,429
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ta ekskluzywna oferta nieruchomości prezentuje trzy niezal…
$1,10M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
NOWE BUDOWANIE LUKSEM VILLA W BENNISA Luksusowa willa na sprzedaż w Benissa z widokiem na Ca…
$2,96M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 489 m²
Ta oszałamiająca willa o nowoczesnym wzornictwie znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji…
$1,98M
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Dom 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 680 m²
W sercu prestiżowej Costa Blanca Norte, ta wspaniała willa ponownie definiuje ekskluzywność,…
$4,05M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
_ Nowa willa zbudowana w jednym z obszarów mieszkalnych, które wolą wszystkich mieszkańców …
$1,40M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 427 m²
Te ekskluzywne wille znajdują się w pięknym miasteczku Calpe, gdzie można podziwiać widoki n…
$1,79M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się w pięknym Calpe, zaledwie 1 km od morza. Zaprojektowany dl…
$3,68M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 249 m²
Nowy dom na sprzedaż w Calpe Nowoczesny design zaledwie 900 metrów od plaży ekskluzywny now…
$1,77M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 410 m²
LUXURY VILLA WITH SEA VIEWS Modern detached luxury villa with stunning sea views. …
$2,15M
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Dom 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Położony w uprzywilejowanej lokalizacji obok portu, te 6 ekskluzywnych nowych willi ponownie…
$3,06M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 249 m²
Nowy dom na sprzeda ¿w Calpe Nowoczesny design zaledwie 900 metrów od plazy Exclusive nowy d…
$1,79M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Luxury beachfront apartments and villas in Mascarat, Calpe: Mediterranean living redefined …
$3,03M
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Dom 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 222 m²
Położony w uprzywilejowanej lokalizacji obok portu, te 6 ekskluzywnych nowych willi ponownie…
$2,89M
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