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Domy na sprzedaż w Benidorm, Hiszpania

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52
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117 obiektów total found
Dom 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 342 m²
Zanurz się w wyłączności i komfortu tych nowych niezależnych willi w Benidorm. Bezpośrednio …
$1,47M
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 223 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który przemyśli koncepcję wyłączności i jakości życia. 27 lu…
$1,41M
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Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Zanurz się w wyłączności i komfort, że te nowe wille w Benidorm oferta. Położony w jednym z …
$1,35M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który na nowo definiuje koncepcję wyłączności i jakości życi…
$1,27M
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 204 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który przemyśli koncepcję wyłączności i jakości życia. 27 lu…
$1,23M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 205 m²
Nowa willa minimalistyczna w Benidorm z prywatnym basenemNowoczesny jednopiętrowy willa w po…
$703,112
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Dom 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny komfortowy dom w popularnym miejscu turystycznym na Costa Blanca. Dom …
$654,190
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
Dom ten znajduje się na powierzchni 1700 m2 wsi w Beniudorm. Dom jest całkowicie legalny. Po…
$457,591
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 226 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który na nowo definiuje koncepcję wyłączności i jakości życi…
$1,41M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 318 m²
Opis przedmiotu: Te ekskluzywne wille znajdują się w tętniącym życiem mieście Benidorm. Każd…
$2,28M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 226 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który przemyśli koncepcję wyłączności i jakości życia. 27 lu…
$1,32M
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 332 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który przemyśli koncepcję wyłączności i jakości życia. 27 lu…
$2,03M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 344 m²
Te ekskluzywne wille znajdują się w tętniącym życiem mieście Benidorm. Każda willa posiada t…
$2,31M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 310 m²
Dom z apartamentem gościnnym oddzielony od głównego zakwaterowania, z pięknym widokiem panor…
$1,86M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Luksusowa willa śródziemnomorska w najbardziej ekskluzywnym obszarze Benidorm. Przedstawiamy…
$1,81M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Imponująca willa w jednym z najlepszych obszarów Benidorm. Planta 1: duża kuchnia z jadalnią…
$1,17M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Położony w tętniącym życiem mieście Benidorm, te ekskluzywne wille oferują niezrównany styl …
$1,25M
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 201 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który na nowo definiuje koncepcję wyłączności i jakości życi…
$1,23M
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Dom 14 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Dom 14 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 14
Sypialnie 13
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 4
Wyjątkowa oferta dla inwestorów! Willa w stylu klasycznym znajduje się w pobliżu plaży Ponie…
$3,19M
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Dom 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 465 m²
Oferujemy unikalny projekt, który przemyśli koncepcję wyłączności i jakości życia. 27 luksus…
$2,28M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luxury New Build Villas in Rincon de Loix Benidorm with Private Pool Exclusive Cont…
$1,37M
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
New Build Minimalist Villa in Benidorm with Private Pool Modern Single Level Villa Near Lev…
$703,112
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Willa w Benidorm, Hiszpania
Willa
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 9
Powierzchnia 430 m²
Ten fantastyczny hotel składa się z 2 domków, każdy z osobnym wejściem, ma automatyczne czys…
$2,11M
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Dom 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy luksusową willę z widokiem na morze, położony na zboczu góry, w obszarze Rinco…
$3,01M
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Dom 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy duplex o łącznej powierzchni 175.67 m2 w nowoczesnym stylu w zamkniętym komple…
$1,88M
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 201 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który przemyśli koncepcję wyłączności i jakości życia. 27 lu…
$1,23M
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 274 m²
Jesteśmy unikalnym projektem, który przemyśli koncepcję wyłączności i jakości życia. 27 luks…
$1,65M
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Dom 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 310 m²
Przedstawiamy unikalny projekt, który przemyśli koncepcję wyłączności i jakości życia. 27 lu…
$1,65M
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Dom 6 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 6 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy willę o powierzchni 520 metrów kwadratowych, znajdującą się w dzielnicy mieszka…
$659,878
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Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 324 m²
Zanurz się w wyłączność i komfort, że te nowe niezależne wille w Benidorm oferta. Położony w…
$1,31M
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