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Domy na sprzedaż w Adeje, Hiszpania

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59
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96 obiektów total found
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Air conditioning, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,08M
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouse na pierwszej linii Del DuqueNa sprzedaż znajduje się wyjątkowy dom położony w elit…
$1,41M
VAT
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Bliźniak 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Ogród, Taras, Wspólny basen
$639,443
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DD CO DEDD CO DE
Bliźniak 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w kompleksie El Cortijo, w samym sercu Playa de Las Amer…
$256,583
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Przestronny dom na sprzedaż w kompleksie Terrazas del Galeon w Adeje. Dom składa się z salo…
$290,405
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
We are pleased to offer a spacious and bright two-bedroom duplex apartment in one of the mos…
$831,275
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Luxury villas – corales residences | tenerife Located in one of the most exclusive and soug…
$2,56M
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Townhouse for sale in Los Menores, Tenerife. Two-storey house with a comfortable layout: - T…
$447,416
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Klimatyzacja, Tuin, privé zwembad
$633,444
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ogród, Taras, parking, prywatny basen
$1,88M
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Bliźniak 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Mieszkanie na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym Colina Blanca w San Eugenio Alto. 1 sypial…
$160,948
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ekskluzywna willa Premium na sprzedaż, znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obsz…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
W sprzedaży znajduje się dwupoziomowy penthouse, który znajduje się w kompleksie Un Posto Al…
$204,100
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Oddzielna willa położona w kompleksie mieszkaniowym Las Mimosas w Torviscas Alto. Na parterz…
$402,369
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Szeregowiec 4 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouse na sprzedaż w kompleksie El Veril del Duque, położony w drugiej linii od oceanu.Pr…
Cena na zgłoszenie
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Bungalow w Adeje, Hiszpania
Bungalow
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż znajduje się bungalow położony w strefie Adeje. Bungalow składa się z: 2 sypialn…
$349,886
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern villa with pool, garden and ocean views in Madroñal Layout
$4,19M
VAT
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
klimatyzacja, taras, garaż, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$1,57M
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest stylowa kamienica z przemyślanym układem, znajduje się w jednym z najbardzi…
$691,149
VAT
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Bliźniak 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Bungalow w kompleksie Tegueste, San Eugenio Bajo. Pokój dzienny, 4 sypialnie, 3 łazienki, od…
$513,166
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Townhouse in El Madroñal – Ideal for families 116 m² built | 2 double bedrooms + 1 single be…
$443,681
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Willa w okolicy El Galeon, w La Capitana. Willa składa się z: 4 sypialni, 3 łazienek, salonu…
$670,615
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
We are pleased to offer this beautiful townhouse for sale situated on the front line near th…
$579,264
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$2,19M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,85M
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż piękny dom w jednym z najbardziej prestiżowych i południowych obszarów południow…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Wspaniały dwupoziomowy kompleks mieszkaniowy „Adeje Paradise”, położony na Playa Paraiso - o…
$303,235
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Na sprzedaż dwupiętrowa willa w dzielnicy Roque del Conde, Costa Adeje. Willa ma basen o pow…
$874,715
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 48 m²
Duplex apartment (2 levels) in a new modern residential development in Tijoco Bajo (Adeje), …
$449,061
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż kamienica narożna o powierzchni 220 m2, zbudowana na działce 322 m2. Townhouse z…
$442,023
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