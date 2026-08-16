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Domy na sprzedaż w Fuengirola, Hiszpania

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104 obiekty total found
Dom w Fuengirola, Hiszpania
Dom
Fuengirola, Hiszpania
$285,641
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Fuengirola, Hiszpania
Willa
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Ten wspaniały kompleks mieszkalny oferuje nowy standard życia, łącząc światło i naturę Morza…
$1,57M
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Dom 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Torreblanca. 4 łóżko · 3 wanna · 176 m ² zbudowany. Przed…
$597,266
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Bungalow w Fuengirola, Hiszpania
Bungalow
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
Miejski kompleks 3 przecznic z domkami z 2 i 3 sypialniami, z prywatnym solarium, ogrodem, 2…
$749,595
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Dom 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Los Pacos. 3 łóżko · 2 wanna · 150 m ² zbudowany. Przedst…
$502,115
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Bungalow w Fuengirola, Hiszpania
Bungalow
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Reserva del Higuerón na Costa del Sol, ten ekskluzywny nowy…
$1,28M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Fuengirola, Hiszpania
Willa
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 652 m²
ekskluzywny projekt mieszkalny, który łączy esencję Morza Śródziemnego z komfortem i luksuse…
$4,60M
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Willa 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularna dwupoziomowa willa z dużym tarasem, wspólnym basenem bez krawędzi i salą fitne…
$2,18M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Fuengirola, Hiszpania
Willa
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Opis przedmiotu: Położony w pięknym mieście Fuengirola, ta ekskluzywna kolekcja kamienic ofe…
$1,64M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Bungalow w Fuengirola, Hiszpania
Bungalow
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this residential complex offers a variety of ho…
$692,104
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Bungalow w Fuengirola, Hiszpania
Bungalow
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 193 m²
Ten nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny w Fuengirola, składający się z 74 apartamentów i pe…
$506,121
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Bungalow w Fuengirola, Hiszpania
Bungalow
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Ten nowy kompleks mieszkalny w Fuengirola, Malaga, oferuje niepowtarzalną okazję, aby cieszy…
$542,042
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Willa 10 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 10 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 634 m²
Ultra ekskluzywna willa z dwoma basenami infinity, zapierającym dech w piersiach tarasem na …
$3,70M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow w Fuengirola, Hiszpania
Bungalow
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this exclusive residential complex offers a cho…
$1,16M
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Bliźniak 2 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Apartamenty Zorientowane na Wellness w Luksusowej Inwestycji w Fuengiroli, Málaga Fuengirola…
$497,040
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Willa w Fuengirola, Hiszpania
Willa
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Opis przedmiotu: Ten ekskluzywny obszar mieszkalny w Fuengirola oferuje 17 nowoczesnych kami…
$1,24M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
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Dom 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
5-pokojowe kamienice na sprzedaż w Torreblanca. 5 łóżko · 3 wanna · 157 m ² zbudowany. Przed…
$762,225
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Dom 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Torreblanca. 4 łóżko · 4 wanna · 228 m ² zbudowany. Prze…
$853,237
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Dom 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 326 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Los Boliches. 3 łóżko · 3 wanna · 326 m ² zbudowany. Prze…
$1,01M
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Willa w Fuengirola, Hiszpania
Willa
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: Ten piękny odnowiony dom znajduje się zaledwie 500 metrów od plaży w Fuengi…
$591,416
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Bungalow w Fuengirola, Hiszpania
Bungalow
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 236 m²
Ten nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny w Fuengirola, składający się z 74 apartamentów i pe…
$765,097
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Szeregowiec 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 4
Domy Szeregowe w Kompleksie Mieszkaniowym z Widokiem na Morze w Fuengiroli Domy szeregowe zn…
$1,38M
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Willa 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Luksusowa willa z prywatnym basenem, tarasem i niesamowitym widokiem na morze w niezwykle wy…
$1,28M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dom 2 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
2-pokojowe kamienice na sprzedaż w Los Pacos. 2 łóżko · 1 wanna · 101 m ² zbudowany. Przedst…
$313,991
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Dom 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Torreblanca. 4 łóżko · 3 wanna · 250 m ² zbudowany. Prze…
$893,505
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Bungalow w Fuengirola, Hiszpania
Bungalow
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this residential complex offers a variety of ho…
$808,424
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Dom 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Torreblanca. 4 łóżko · 3 wanna · 166 m ² zbudowany. Prze…
$625,707
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Dom 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Torreblanca. 3 łóżko · 3 wanna · 128 m ² zbudowany. Przed…
$499,952
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Willa w Fuengirola, Hiszpania
Willa
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Ten wspaniały kompleks mieszkalny oferuje nowy standard życia, łącząc światło i naturę Morza…
$1,39M
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Willa w Fuengirola, Hiszpania
Willa
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
Odkryj miejsce, gdzie natura i architektura łączą się, aby zaoferować luksusowy styl życia n…
$1,30M
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