Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. San Miguel de Salinas
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w San Miguel de Salinas, Hiszpania

;
wille
87
bungalow
77
szeregowcy
10
230 obiektów total found
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Nowe wille w San Miguel de SalinasNowe wille w San Miguel de Salinas.Wille nowoczesnego desi…
$496,734
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Modern, newly built bungalows in San Miguel de Salinas with 3 communal swimming pools &#…
$324,903
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Położony w samym sercu prestiżowego San Miguel de Salinas, ten pięknie odnowiony i przestron…
$230,013
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Obszar położony jest w jednym z obszarów z najlepszymi widokami, najpiękniejsze, najbardziej…
$390,913
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Zanurz się w świecie znakomitej elegancji i wiecznego uroku z tych nowych 42 samotnych willi…
$496,897
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom w San Miguel de Salinas w dwóch piętrach o powierzchni 120 m2 składa się z:…
$300,519
Zostaw prośbę
TekceTekce
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
New Build Bungalows in San Miguel de Salinas – Nature, Golf and Comfort Discover this new …
$282,839
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
NOWE BUDYNKI BUDYNKÓW W SAN MIGUEL DE SALINAS Nowa budowa osiedli i bungalowy design, mieszc…
$394,155
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Niesamowita willa z dużym tarasem, prywatnym basenem, solarium i ogrodem w pobliżu pola golf…
$441,750
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 169 m²
Modern new villa with open views in Ciudaddelas Comunicaciones, San Miguel de Salinas Moder…
$871,205
Zostaw prośbę
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Nowe wille w San Miguel de SalinasNowe wille z 4 sypialniami i 3 łazienkami, kuchnia open- p…
$737,252
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny w San Miguel de Salinas położony jest w uprzywilejowanym …
$302,971
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Imponujące nowo wybudowane wille oferują 3 sypialnie, każdy wyposażony w własną łazienkę. No…
$728,181
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Modern, newly built bungalows in San Miguel de Salinas with 3 communal swimming pools Medit…
$243,753
Zostaw prośbę
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Nowoczesna willa z panoramicznym widokiem na morze - Benissa, Costa BlancaPołożony w jednym …
$5,28M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piękna nowoczesna willa z prywatnym basenem, ogrodem i dużym tarasem na dachu znajduje się w…
$420,954
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W SAN MIGUEL DE SALINAS Nowe wille w San Miguel de Salinas. Nowoczesne …
$495,172
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Dom 5 pokojów
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do tej wyjątkowej nowo wybudowanej luksusowej willi w Residencial Bellavista, San…
$1,15M
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/2
San Miguel de Salinas to małe hiszpańskie miasto w prowincji Alicante. W lagunach solnych na…
$529,040
Zostaw prośbę
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Jest to grupa designerskich willi, składających się z czterech etapów. Zbudowany na działkac…
$1,02M
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Dom 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Prezentujemy Państwu ten imponujący bungalow 2 sypialnie na jednym poziomie, z solarium na d…
$277,402
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
San Miguel de Salinas to małe hiszpańskie miasto w prowincji Alicante. Nazywa się to małym r…
$716,764
Zostaw prośbę
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Jest to grupa designerskich willi, składających się z czterech etapów. Zbudowany na działkac…
$733,950
Zostaw prośbę
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Nowe wille mieszkalne w San Miguel de SalinasNowa willa z 3 sypialniami i 3 łazienkami, otwa…
$739,375
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
New Build Bungalows in San Miguel de Salinas – Nature, Golf and Comfort Discover this new r…
$286,055
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Nowe bungalowy w San Miguel de Salinas - natura, golf i komfortOdkryj nowy kompleks mieszkal…
$284,027
Zostaw prośbę
Bungalow 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Położony w mieście San Miguel de Salinas, w obszarze "La Cañada", ten ekskluzywny kompleks j…
$295,896
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
San Miguel de Salinas to małe hiszpańskie miasto w prowincji Alicante. Nazywa się to małym r…
$1,11M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Imponujące nowe wille oferują 3 sypialnie, każdy wyposażony w własną łazienkę. Nowoczesny uk…
$1,44M
Zostaw prośbę
Bungalow 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Położony w mieście San Miguel de Salinas, w obszarze "La Cañada", ten ekskluzywny kompleks j…
$281,794
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się