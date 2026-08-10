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Domy na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
60
Mutxamel
97
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
24
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254 obiekty total found
Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 304 m²
Przedstawiamy naprawdę unikalny i specjalny CASA w centrum Muchamiel, położony obok głównej …
$676,168
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Dom 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 249 m²
Nieruchomości w Bonalba Green Odkryj przytulne przestrzenie w unikalnym środowisku. Spacer p…
$635,713
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 480 m²
Nieruchomość Casamayor prezentuje tę wspaniałą willę na sprzedaż w Muchamiel, która ma 923m2…
$963,804
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Szeregowiec w Mutxamel, Hiszpania
Szeregowiec
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Położony w uroczym mieście Mutxmel, ta ekskluzywna kolekcja 14 kamienic oferuje spokojne i d…
$761,070
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Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Wyjątkowa prywatna urbanizacja, gdzie luksus i elegancja łączą się w formie domów marzeń zap…
$748,386
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 247 m²
Opis przedmiotu: Wyobraź sobie dom, w którym budzisz się codziennie z widokiem na morze i ni…
$631,377
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Bliźniak w Alicante, Hiszpania
Bliźniak
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 212 m²
Nieruchomości Casamayor oferuje ten ekskluzywny duplex na sprzedaż z widokiem na morze na De…
$895,642
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Dom 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Wyłączne życie mieszkaniowe w San Juan. Odkryj tę ekskluzywną promocję 8 niezależnych willi …
$866,882
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Szeregowiec w Mutxamel, Hiszpania
Szeregowiec
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Położony w uroczym mieście Mutxmel, ten kompleks mieszkalny oferuje wyjątkową okazję cieszyć…
$657,288
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,30M
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 217 m²
Willa na sprzedaż w Mutxemel - La Huerta Casamayor Real Estate prezentuje ten wspaniały nier…
$376,320
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Willa w Busot, Hiszpania
Willa
Busot, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Los Altos de Alicante znajduje się w naturalnym otoczeniu u podnóża Sierra del Cabeço d 'Or …
$410,344
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Dom 7 pokojów w el Campello, Hiszpania
Dom 7 pokojów
el Campello, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa z widokiem na morze w miejscowości El Campello. Idealna lokalizacja, zaledwi…
$4,39M
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Dom 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
14 domów jednorodzinnych z 4 i 5 sypialniami, z piwnicą w piwnicy, parter, pierwsze piętro i…
$1,33M
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Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Przedstawiamy Państwu nową nieruchomość w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Costa Bla…
$774,414
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Opis terenu: W malowniczym Muthamel oferujemy nowy kompleks mieszkalny składający się z 28 d…
$559,448
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Nieruchomości w Bonalba Green Odkryj przytulne przestrzenie w unikalnym środowisku. Spacer p…
$635,713
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Dom 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Nowoczesne domy z widokiem na morze, gdzie luksus, komfort i nowoczesna architektura łączą s…
$658,830
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 454 m²
Odkryj tę wspaniałą willę znajdującą się w Mutxmel w tej samej urbanizacji La Huerta. Istni…
$906,116
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX NEAR MUTXAMEL Come and live in a complex in an area with a hi…
$639,485
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Dom 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Odkryj tę wyjątkową promocję willi zaprojektowanych niezależnie i wyposażonych w prywatny ba…
$520,129
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Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 659 m²
Mamy tę ekskluzywną willę na sprzedaż w okolicy Los Girasol, ma salon z piecem drewnianym, d…
$854,637
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Dom 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Poznaj elegancki design, który obejmuje wszystkie możliwe udogodnienia. Te obiekty znajdują …
$1,10M
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 234 m²
Otoczony pięknem pola golfowego i widokiem na morze, kompleks jest idealnym miejscem do twor…
$641,147
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Dom 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 251 m²
Architektura i projektowanie mają szczególne znaczenie dla osób poszukujących inwestycji dom…
$722,401
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Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Przedstawiamy Państwu najnowszy budynek w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Costa Bla…
$1,04M
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Bungalow w Mutxamel, Hiszpania
Bungalow
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Otoczony pięknem pola golfowego i widokiem na morze, kompleks jest idealnym miejscem do twor…
$366,534
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 204 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,32M
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Dom 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Nieruchomość w Bonalba Green Odkryj przytulne przestrzenie w unikalnym środowisku. Spacer pr…
$531,687
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Typy nieruchomości w lAlacanti.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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