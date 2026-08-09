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Domy na sprzedaż w Pilar de la Horadada, Hiszpania

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wille
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704 obiekty total found
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$391,539
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$362,741
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$328,183
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$391,539
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$328,183
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$362,741
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Nowe domy na sprzedaż w Pilar de la Horadada, 3 km od plaży Boutique projektu mieszkalnego w…
$428,667
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Nowe domy budowy w Lo Romero Golf Resort, Pilar de la Horadada Nowoczesne domy budowy obok L…
$328,530
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
New Construction Residences Just 200 Meters from Las Higuericas Beach Modern Homes in T…
$429,131
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 263 m²
Ten kompleks mieszkalny położony jest w uroczym otoczeniu Pilar de la Horadada i oferuje wyb…
$395,221
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Stylowe Apartamenty z 3 Sypialniami w Pobliżu Plaży w Pilar de la Horadada Eleganckie aparta…
$573,065
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa z dużym tarasem na dachu, ogromnym ogrodem i prywatnym basenem, położona blisko…
$622,323
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Boutique New Build Bungalows with Private Pool in Pilar de la Horadada, 2 km from beach Exc…
$427,032
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Nowoczesne kamienice i dupleksy nowej budowy znajdują się w spokojnej okolicy Pilar de la Or…
$420,843
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Bungalow 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Exclusive kompleks mieszkalny nowych budynków w Pilar de la Horadada na pięknej Costa Blanca…
$324,137
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Ten nowo wybudowany kompleks mieszkalny oferuje nowoczesne bungalowy zaledwie 2 km od plaży,…
$396,345
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Bungalow 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Unikalny styl i unikalna architektura określają ten ekskluzywny nowy budynek w Pilar de la H…
$312,873
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Nowa budowa Bungalow Żyjący kompleks w Pilar de la Horadada Wyłączne nowoczesne bungalowy w …
$348,803
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Willa w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
NEW BUILD VILLAS IN MIL PALMERAS New Build residential of villas in Mila Palmeras desig…
$651,099
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Dom 3 pokoi w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Ten projekt mieszkaniowy ma na celu maksymalne wykorzystanie klimatu śródziemnomorskiego. Ka…
$614,256
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Bungalow 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/2
Oferujemy komfortowy bungalow w kompleksie mieszkalnym MARVIC II w Pilar de la Horadada. Cen…
$295,694
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Wolnostojące, Eleganckie Wille z 3 Sypialniami na Terenie Ośrodka Golfowego w Pilar de la Ho…
$684,966
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
NOWY BUDYNK WONCOMPLEX W TORRE DE LA HORADADA Nowy kompleks mieszkalny bungalow z wspólnym b…
$455,491
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Dom 3 pokoi w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Ten projekt mieszkaniowy został stworzony dla maksymalnego wykorzystania klimatu śródziemnom…
$614,256
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Dom 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Oferujemy nowy kompleks 7 nowoczesnych willi, położony na wzgórzu na pierwszej linii pola go…
$568,747
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 3
Evo Villas to nowoczesny kompleks mieszkalny w Pilar de la Horadada (Alicante), zaledwie kil…
$438,023
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Dom 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/1
Prezentujemy nową willę w nowoczesnym stylu w Pinar de Campoverde. Willa w jednym piętrze o …
$491,268
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Willa 6 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 1
Spektakularna willa z prywatnym basenem, przestronnym tarasem na dachu i pięknym ogrodem, po…
$1,34M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dom 5 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy duplex w nowoczesnym kompleksie falistym w Pilar de la Horadada. Pilar de la Hor…
$654,190
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Bungalow 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Prezentujemy nową promocję nowoczesnych bungalowów w Pilar de la Horadada, jednym z najbardz…
$403,891
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