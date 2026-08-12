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Domy na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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Torrevieja
948
Walencja
5
Benidorm
117
Alicante
60
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7 610 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Na sprzedaż bungalow na najwyższym piętrze 120 m2, położony w spokojnej okolicy Orihela Cost…
$214,657
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Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260709075145Na sprzedaż jest ready-made nowoczesna willa w zamkniętym urbanizacji El C…
$602,402
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Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przedstawiamy wyjątkową willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Fin…
$797,531
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Dom 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z 49 niezależnych willi znajdujących się w Al…
$485,454
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$864,852
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Dom 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$455,489
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Dom 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260719141330Na sprzedaż nowoczesna dwupiętrowa willa w nowym kompleksie mieszkalnym Si…
$731,401
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Agencja
Dmd consulting
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$362,741
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Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$536,527
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Szeregowiec 2 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Ten nowy dom znajduje się w wyłącznej dzielnicy Gran Alacant (Santa Pola, Alicante). Mieszka…
$380,843
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Dom 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260707102048Villa No. 5 jest na sprzedaż w zamkniętym kompleksie mieszkalnym Sierra Ve…
$731,378
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Agencja
Dmd consulting
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Dom 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Ta willa uosabia istotę stylu śródziemnomorskiego z prostą i przytulną architekturą, przekaz…
$531,572
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Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260722202913Główną zaletą Villa 14 jest powiększona powierzchnia 228 m2, zapewniając w…
$613,176
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Agencja
Dmd consulting
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Szeregowiec 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 530 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w La Nucia, na wysokim miejscu, oferując ws…
$1,03M
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Dom 2 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Wyłącznie sprzedaż nowych wybudowanych willi w Polop, stworzonych do korzystania z śródziemn…
$576,187
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$328,183
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Nowo wybudowana willa na sprzedaż w Polop. Gotowi do wejścia. Ta nowo wybudowana willa jest…
$542,047
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Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod: 20260707102003Na sprzedaż nowoczesna willa w nowym kompleksie premium Polop16, znajduje…
$511,473
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Agencja
Dmd consulting
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Dom 3 pokoi w La Mata, Hiszpania
Dom 3 pokoi
La Mata, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Jeśli szukasz nowoczesnego zakwaterowania nad morzem, które jest gotowe do wejścia i nie wym…
$386,498
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Szeregowiec 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
W dzielnicy mieszkalnej Gran Alacant, w gminie Santa Pola (Alicante), znajduje się nowoczesn…
$517,817
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Położony w wyłącznej okolicy Cumbre del Sol, willa oferuje unikalne doświadczenie życia z wi…
$3,00M
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Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260709075129Na sprzedaż jest ready-made nowoczesna willa w zamkniętym urbanizacji El C…
$602,402
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Agencja
Dmd consulting
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Willa w Los Montesinos, Hiszpania
Willa
Los Montesinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w uroczej gminie Los Montesinos, ta ekskluzywna oferta mieszkaniowa składa się z dw…
$547,740
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Dom 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Te nowoczesne wille w Alicante, Elgorth, są zaprojektowane, aby zapewnić nowoczesny styl życ…
$565,207
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Szeregowiec 3 pokoi w Cox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Cox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję 44 kamienic solarium przeznaczonych dla tych, którzy szukają jak…
$276,977
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 304 m²
Przedstawiamy naprawdę unikalny i specjalny CASA w centrum Muchamiel, położony obok głównej …
$675,455
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Dom 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 342 m²
Zanurz się w wyłączności i komfortu tych nowych niezależnych willi w Benidorm. Bezpośrednio …
$1,48M
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Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Wyłącznie promocja na sprzedaż nowych willi w Polop, stworzony do korzystania z śródziemnomo…
$888,496
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$328,183
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Typy nieruchomości w Wspólnota Walencka.

wille
rezydencje
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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