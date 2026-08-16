Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Girona
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Girona, Hiszpania

;
Lloret de Mar
62
Blanes
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
25
Platja dAro
21
Pokaż więcej
190 obiektów total found
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielny dom z dwoma w pełni niezależnymi apartamentami w Mas Bael jest doskonałą opcją zar…
$486,128
Zostaw prośbę
Willa w Serrabrava, Hiszpania
Willa
Serrabrava, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 397 m²
Dom z widokiem na morze, wszechstronne przestrzenie i efektywność energetyczna w Lloret de M…
$798,056
Zostaw prośbę
Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 440 m²
Luksusowy i nowy dom w klasycznym stylu w elitarnej urbanizacji La Mongoda w Lloret de Mar n…
$2,66M
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 932 m²
Odnowiona willa z widokiem na morze w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Costa Brav…
$2,14M
Zostaw prośbę
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 654 m²
W sercu prestiżowej urbanizacji Cala Sant Francesque, w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$1,70M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Llagostera, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Llagostera, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 1
Comfortable newly built house on one floor, with a CLT panel structure of 150 m2 with 4 bedr…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
TekceTekce
Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Piękna willa z widokiem na morze i licencji turystycznej. Ta wspaniała, nowo wybudowana wil…
$1,69M
Zostaw prośbę
Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Piękny jednopiętrowy dom z widokiem na morze w urbanizacji Cala Caneias w Lloret de Mara.Dom…
$1,04M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Begur, Hiszpania
Szeregowiec
Begur, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 249 m²
ekskluzywny kompleks mieszkalny 27 kamienic, położony zaledwie 5 minut spacerem od centrum B…
$607,840
Zostaw prośbę
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 408 m²
Willa z widokiem na morze i nowy basen w Cala Sant Francja - BlanesPrezentujemy ekskluzywne …
$2,30M
Zostaw prośbę
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 654 m²
Ekstra willa z dodatkową działką, licencją turystyczną i panoramicznym widokiem na morze w C…
$1,69M
Zostaw prośbę
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 397 m²
ekskluzywny dom z licencją turystyczną w Cala San Francesque - Blanes.W jednym z najbardziej…
$1,63M
Zostaw prośbę
Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
House withTOURIST LICENSEin classic style, located in an exclusive private residential area …
$1,43M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Urocze odnowiony dom z basenem, gotowy do poruszania się wTa elegancka kamienica znajduje si…
$445,450
Zostaw prośbę
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 507 m²
Odkryj tę wspaniałą rezydencję w prestiżowej Cala Sant Francesque dzielnicy Blanes, w idylli…
$2,25M
Zostaw prośbę
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Villa with sea view and tourist license400 mt Cala Bona – Cala Sant Francesc, BlanesLocated …
$990,863
Zostaw prośbę
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Dom z licencją turystyczną w mieście Blanes.Ten 120 m2 dom, położony zaledwie 150 metrów od …
$580,850
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Townhouse for sale in Sa Boadella, Lloret de MarLocated in one of the most sought-after area…
$707,056
Zostaw prośbę
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Przestronny i jasny dwurodzinny dom w MontferrandNa parterze: salon, łazienka, duża kuchnia …
$564,884
Zostaw prośbę
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Handel jest możliwy!Dom na sprzeda ¿, o powierzchni 348 m2, wybudowany w 2001 r., na po ³ ud…
$904,998
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Townhouse for sale in Lloret de MarMagnificent three-level townhouse located in a quiet resi…
$407,336
Zostaw prośbę
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Domy na początku budowy w specjalnej cenie tylko na etapie początkowym mogą skorzystać z tej…
$1,01M
Zostaw prośbę
Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 674 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom jednoosobowy (budowa zakończona w 2025 roku), położony w jed…
$2,54M
Zostaw prośbę
Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Wyjątkowa okazja na Costa Brava.Uroczy dom na sprzedaż w Cala Cañelles, Lloret de Mar, zaled…
$990,863
Zostaw prośbę
Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 447 m²
A pearl surrounded by nature, where luxury combines with absolute tranquility.Located in the…
$1,52M
Zostaw prośbę
Willa w Sant Hilari Sacalm, Hiszpania
Willa
Sant Hilari Sacalm, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 417 m²
Dwór i budynki na działce o powierzchni 4,207 m2. Uroczy Finca na sprzedaż, składający się z…
$1,23M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Begur, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Begur, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Villa with panoramic sea and mountain views, located in the prestigious Mas Nou urbanization…
$1,13M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Townhouse in the Fenals area of Lloret de Mar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 70 km, …
$640,983
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Platja dAro, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-story villa, typical Catalan style, with new fence, sliding door and independent entranc…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español

Typy nieruchomości w Girona.

wille
dom drewniany w stylu górskim
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Girona, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się