Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Guardamar del Segura
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Guardamar del Segura, Hiszpania

;
wille
7
bungalow
17
szeregowcy
12
bliźniaki
3
62 obiekty total found
Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$535,987
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Odkryj ten uroczy parter bungalow, który urzeknie cię od pierwszego wejrzenia. Z dwoma sypia…
$183,921
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Odkryj ten piękny, oddzielny domek położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Guardamar de…
$404,858
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$535,987
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Położony w uroczym Guardamar del Segura, te półautomatyczne domy oferują idealne zakwaterowa…
$529,290
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Ten piękny dom narożny, położony w manicure kompleksu mieszkalnego Arco Mediterráneo V, ofer…
$260,065
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
$530,532
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w El Raso, Guardamar del Segura. Projekt obejm…
$285,246
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
This residential development offers a choice of 32 apartments, designed to meet the most dem…
$383,299
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Domy z 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura, Alicante Guardamar del Segur…
$527,899
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Situated in the charming town of Guardamar del Segura, this exclusive residential complex of…
$267,536
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Townhouse na sprzedaż w Guardamar del Segura, prowincja Alicante. To przestronne zakwaterowa…
$327,681
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Situated in the charming town of Guardamar del Segura, this exclusive residential complex of…
$261,189
Zostaw prośbę
Willa w Guardamar del Segura, Hiszpania
Willa
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Jest to ogromny luksusowy 6-pokojowy dwór, niedawno odnowiony, na sprzedaż w pobliżu Guardam…
$1,05M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Odkryj ten imponujący 4-pokojowy dom położony w prestiżowym kompleksie mieszkalnym Los Estañ…
$265,844
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w El Raso, Guardamar del Segura. Projekt obejm…
$296,093
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Położony w uprzywilejowanej okolicy Guardamar del Segura, ten nowy kompleks oferuje spersona…
$554,804
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Szukasz idealnych wakacji w hiszpańskim słońcu? Zapraszamy do naszej prywatnej willi znajduj…
$1,27M
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w El Raso, Guardamar del Segura. Projekt obejm…
$265,784
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
This renovated bungalow offers well-planned living space with two bedrooms and two bathrooms…
$180,687
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Situated in the charming town of Guardamar del Segura, this exclusive residential complex of…
$586,659
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Odkryj ten uroczy parter bungalow położony w pięknej dzielnicy Guardamar del Segura. O powie…
$197,649
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w El Raso, Guardamar del Segura. Projekt obejm…
$266,431
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Ten nowy kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej dzielnicy Guardamar del Segura …
$530,532
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Obiekt jest podzielony na 4 poziomy, gdzie istnieją 3 przytulne sypialnie, które są idealne …
$283,181
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 8 pokojów
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 349 m²
Obiekt ten oferuje przestronną przestrzeń 349 m2, rozmieszczoną na dwóch piętrach, z możliwo…
$924,674
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Ten piękny nowoczesny urbanizacja oferuje najwyższą jakość życia, związaną z bliskością natu…
$529,290
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Położony w uprzywilejowanej części Guardamar del Segura, ten nowy kompleks mieszkalny oferuj…
$566,363
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Urbanizacja El Raso w Guardamar del Segura, Alicante, oferuje kompleks mieszkalny 175 właści…
$400,707
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 172 m²
Odkryj te imponujące nowe kamienice położone w uprzywilejowanej lokalizacji Guardamar El Seg…
$586,012
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się