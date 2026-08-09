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Domy na sprzedaż w Walencja, Hiszpania

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el Camp de Turia
30
la Ribera Baixa
25
Cullera
22
lHorta Nord
20
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7 610 obiektów total found
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
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Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Oferujemy ekskluzywną prywatną willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuszonych obsza…
$797,714
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Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przedstawiamy ekskluzywną willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów F…
$797,714
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przedstawiamy ekskluzywną, niezależną willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuniętyc…
$797,714
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Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260709075145Na sprzedaż jest ready-made nowoczesna willa w zamkniętym urbanizacji El C…
$603,573
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Agencja
Dmd consulting
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Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod: 20260707102003Na sprzedaż nowoczesna willa w nowym kompleksie premium Polop16, znajduje…
$512,468
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Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$864,852
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, te ekskluzywne wille oferują luksusowe i ko…
$1,83M
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Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Położony w prestiżowej okolicy Orihuela Costa, ten zestaw kamienic oferuje wyjątkową okazję …
$422,048
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Dom 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Wyłącznie promocja na sprzedaż nowych willi w Polop, stworzony do korzystania z śródziemnomo…
$609,022
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowe budynki w Pilar de la Horadada, w pobliżu plaży i centrum miasta Nowoczesny styl życia …
$391,539
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
$144,513
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Los Montesinos, Hiszpania
Willa
Los Montesinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w uroczej gminie Los Montesinos, ta ekskluzywna oferta mieszkaniowa składa się z dw…
$547,740
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Dom 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z 49 niezależnych willi znajdujących się w Al…
$485,415
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Dom 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Te nowoczesne wille w Alicante, Elgorth, są zaprojektowane, aby zapewnić nowoczesny styl życ…
$563,291
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Szeregowiec 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny w El Verger, składający się z 26 kamienic i domów par…
$309,499
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Willa 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$506,227
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Doskonała lokalizacja i śródziemnomorski LifestylePołożony w doskonałej lokalizacji, zaledwi…
$367,413
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Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przedstawiamy wyjątkową willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Fin…
$797,714
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Nowo wybudowana willa na sprzedaż w Polop. Gotowi do wejścia. Ta nowo wybudowana willa jest…
$542,047
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 187 m²
Exclusive New Build Single Level Villas at La Marquesa Golf, Ciudad Quesada Luxury …
$1,83M
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Dom 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260707102048Villa No. 5 jest na sprzedaż w zamkniętym kompleksie mieszkalnym Sierra Ve…
$732,800
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Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
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Dom 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 342 m²
Zanurz się w wyłączności i komfortu tych nowych niezależnych willi w Benidorm. Bezpośrednio …
$1,47M
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Dom 3 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 588 m²
Odkryj rezydencję, która przedefiniuje nowoczesny śródziemnomorski luksus, gdzie architektur…
$2,50M
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Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
New Build Bungalows in Pilar de la Horadada Near the Beach and Town Centre Contemporary Liv…
$362,741
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Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przedstawiamy ekskluzywną, niezależną willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuniętyc…
$797,714
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Dom 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$455,489
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Dom 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przedstawiamy ekskluzywną, niezależną willę znajdującą się w jednym z najbardziej wysuniętyc…
$797,714
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Szeregowiec 3 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Położony w Alicante, w obszarze El Verger, ten nowy projekt budowlany jest innowacyjną propo…
$582,334
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Dom 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 466 m²
Piękny kurort Altea, położony na północnym wybrzeżu Costa Blanca, posiada imponującą willę, …
$2,77M
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Typy nieruchomości w Walencja.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Walencja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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