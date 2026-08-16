Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. La Nucia
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w La Nucia, Hiszpania

;
wille
71
szeregowcy
21
141 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 530 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w La Nucia, na wysokim miejscu, oferując ws…
$1,03M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Willa ta została zaprojektowana tak, aby maksymalnie rozkoszować się przestronnymi pokojami.…
$680,216
Zostaw prośbę
Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
NOWY BUDYNK WONCOMPLEX W LA NUCIA Nowy kompleks budowlany odłączonych i półoddzielnych willi…
$531,956
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Located in the charming town of La Nucia, this exclusive collection of 28 properties offers …
$620,387
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawienie nowoczesnej willi w pięknym nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w La Nucia. Ko…
$530,829
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Klimatyzacja, Tuin, Terras, garaż, parkeren, privé zwembad, balkon
$1,88M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Vila Natura jest ekskluzywnym prywatnym kompleksem 8 indywidualnych willi w prestiżowej dzie…
$716,622
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Nowa budowa 7 willi w La Nucía Odkryj te piękne nowe wille w La Nucía, każdy z prywatnym ba…
$681,947
Zostaw prośbę
Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Położony w uroczym mieście La Nucia, ta ekskluzywna kolekcja 28 domów oferuje unikalne środo…
$536,208
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Odkryj ten wspaniały nowoczesny domek położony w uprzywilejowanej lokalizacji. Oferuje on ws…
$999,804
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 4
Malownicze Wille z Widokiem na Ocean w La Nucia, Alicante Elegancko usytuowane w La Nucia, m…
$698,860
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 6 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 342 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa luksusowa willa trzy piętra od dewelopera znajduje się w mieście La Nusia. Willa o łącz…
$1,48M
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 351 m²
Położony w uroczym mieście La Nucia, willa ta oferuje doskonałą lokalizację z widokiem na mo…
$1,53M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
La Nucia (Alicante) oferuje nową okazję do skorzystania z ekskluzywnego zakątka Morza Śródzi…
$518,973
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Willa 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 322 m²
Piętro 4/4
Eleganckie Wille z Prywatnymi Basenami i Tarasami na Dachu w La Nucia Alicante Wille La Nuci…
$1,25M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy osobną willę z dwoma piętrami w nowym kompleksie mieszkalnym z eleganckimi wido…
$537,467
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 357 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w La Nucia, na wysokości, która oferuje wsp…
$917,118
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Willa w obszarze La Nucia Convent De Les Montjes, 160 m powierzchnia, 30 m2 taras, 5000 m od…
$610,278
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Tutaj widzimy dwupiętrową willę w La Nucia. Sam dom jest rozmieszczony na dwóch piętrach.…
$501,365
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 299 m²
Odkryj harmonię, światło i komfort oferowane przez AMIRAL, kompleks mieszkalny z 24 niezależ…
$884,303
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Pod klucz nowoczesna willa jest dostępna na sprzedaż w strzeżonej społeczności El Cedro Vill…
$604,771
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Dom 6 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 6 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 287 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy komfortową willę z widokiem na góry w La Nucia. La Nucia to małe miasteczko na prz…
$853,291
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Located in the charming town of La Nucia, these exclusive villas offer a sophisticated and m…
$1,26M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 6 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 538 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy komfortową willę z widokiem na góry w La Nucia. La Nucia to małe miasteczko na prz…
$853,291
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyobraź sobie dom w La Nucia. Dom 200 m2 składa się z trzech poziomów. Dom posiada: cztery s…
$633,402
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w La Nucia, na wzgórzu, który oferuje impon…
$786,792
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Nowy dom w niepokonanej cenie. Zbudowany z materiałów i wykończenia najwyższej jakości i zna…
$691,882
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 298 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w La Nucia, na wzgórzu, z którego zapierają…
$882,761
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Nowe ekskluzywne wille z prywatnym basenem i garażem w La NuciaOdkryj ten luksusowy kompleks…
$697,125
Zostaw prośbę
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Położony w uroczym mieście La Nucia, ta ekskluzywna kolekcja 8 domów jednorodzinnych oferuje…
$749,539
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się