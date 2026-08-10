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Domy na sprzedaż w Almeria, Hiszpania

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Vera
43
260 obiektów total found
Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$427,683
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty Los Narcisos znajdują się w odległości krótkiego spaceru od Playa Los Nardos y P…
$300,534
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$427,662
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Etap 9 Mar de Pulpí, zwany Petunia, oferuje wspólne obszary, w tym ogrody, wspólne baseny, j…
$250,830
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
Jest to kompleks mieszkalny z 54 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami, rozmieszczonych w 6 bl…
$315,910
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Apartamenty Los Narcisos znajdują się w odległości krótkiego spaceru od Playa Los Nardos y P…
$328,276
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Etap 9 Mar de Pulpí, zwany Petunia, oferuje wspólne obszary, w tym ogrody, wspólne baseny, j…
$231,180
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Nowe bungalowy w Vera Playa, Almeria: nowoczesne domy w pobliżu morzaNowoczesne życie w Pueb…
$315,115
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ósma faza Mar de Pulpí, znana również pod nazwą "Las Amapolas", znajduje się na plażach Los …
$560,611
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Położony w uroczym mieście Vera, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji zakwaterowania,…
$285,602
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 116 m²
Jest to kompleks mieszkalny z 54 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami, rozmieszczonych w 6 bl…
$204,001
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ósma faza Mar de Pulpí, znana również pod nazwą "Las Amapolas", znajduje się na plażach Los …
$360,641
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Apartamenty Los Narcisos znajdują się w odległości krótkiego spaceru od Playa Los Nardos y P…
$346,770
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 165 m²
W sercu Vera Playa, w prestiżowej urbanizacji Pueblo Salinas, stworzono wyjątkowy projekt dl…
$332,231
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W VERA, ALMERIA Nowo wybudowany obszar mieszkalny pięknych willi znajdu…
$528,882
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Ósma faza Mar de Pulpí, znana również pod nazwą "Las Amapolas", znajduje się na plażach Los …
$453,113
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Ósma faza Mar de Pulpí, znana również pod nazwą "Las Amapolas", znajduje się na plażach Los …
$629,965
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 259 m²
Położony w uroczym mieście Vera, te domki oferują idealne połączenie komfortu i stylu. W sum…
$407,886
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W VERA, ALMERIA Nowo wybudowany obszar mieszkalny pięknych willi znajdu…
$541,949
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Jest to kompleks mieszkalny z 54 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami, rozmieszczonych w 6 bl…
$283,270
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Newly built villas in Vera Playa, Almería: modern homes near the sea Contemporary living in…
$522,877
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Ciesz się życiem nad morzem w tych śródziemnomorskich domów, z przestronnych tarasów, solari…
$384,932
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Położony w uroczej miejscowości Poso del Esparto, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuj…
$203,614
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Willa 5 pokojów w Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 1
Ogromna, luksusowa willa położona na terenie ośrodka golfowego z dużym tarasem i luksusowymi…
$1,10M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Nowe bungalowy w Vera Playa, Almeria: nowoczesne domy w pobliżu morzaNowoczesne życie w Pueb…
$350,323
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Bungalow 3 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 157 m²
Piętro 2/2
Nowy domek w kompleksie mieszkalnym w Pulpi. Bungalow na drugim piętrze o łącznej powierzchn…
$252,574
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Willa 4 pokoi w Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Zupełnie nowa, bogata willa położona na terenie ośrodka golfowego, z przestronnym tarasem, w…
$401,222
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 157 m²
Ósma faza Mar de Pulpí, znana również pod nazwą "Las Amapolas", znajduje się na plażach Los …
$314,405
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Apartamenty Los Narcisos znajdują się w odległości krótkiego spaceru od Playa Los Nardos y P…
$292,443
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Bungalow w Pulpi, Hiszpania
Bungalow
Pulpi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ósma faza Mar de Pulpí, znana również pod nazwą "Las Amapolas", znajduje się na plażach Los …
$343,302
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Typy nieruchomości w Almeria.

wille
bungalow
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Almeria, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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