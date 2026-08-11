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Propiedades residenciales en venta en Atasehir, Turquía

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apartamentos
77
79 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$422,756
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Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad en Venta en un Complejo Residencial Seguro en A…
$277,614
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Apartamento 1 habitación en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Apartamentos en Venta en Istanbul Ataşehir Cerca del Centro Financiero Los apartamentos en v…
$1,25M
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Apartamento 1 habitacion en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Atasehir, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Visión Elite
$510,000
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Apartamento 1 habitacion en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Atasehir, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Nova Ataşehir
$479,881
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Apartamento 1 habitación en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 116 m²
El puerto 24 nació de la idea de descubrir el concepto de “hogar” más cercano a la vida.La v…
$410,000
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Apartamento 4 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atasehir, Turquía
Dormitorios 4
Área 216 m²
Parque de atún Ataşehir
$901,000
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Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Cityscape Bayview
$470,000
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Apartamento 1 habitación en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atasehir, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Cityscape Bayview
$513,000
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Apartamento 1 habitación en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 242 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Atasehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 308 m²
Nova Ataşehir
$1,59M
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Apartamento 1 habitación en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atasehir, Turquía
Dormitorios 4
Área 242 m²
V Estambul
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Ozgurluk Sokagi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ozgurluk Sokagi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/4
Apartamento Cerca del Metro y del Centro Financiero en Ataşehir Estambul El apartamento se e…
$184,977
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Apartamento 3 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 14
Apartamentos en Ataşehir Cerca del Istanbul Finance Center y la Estación de Metro Situado en…
$621,985
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Apartamento 1 habitación en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 177 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con Vistas a la Ciudad Cerca del Centro Financiero de Estambul en Ataşehir Los …
$401,045
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Apartamento 1 habitación en Atasehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Sedef Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sedef Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 117 m²
Piso 28/32
$18,43M
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Apartamento 4 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atasehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
V Estambul
$1,18M
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Apartamento 4 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atasehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Nova Ataşehir
$1,51M
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Apartamento 4 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
El complejo está siendo construido junto al Centro Financiero, en el lado asiático de Estamb…
$490,000
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Casa 4 habitaciones en Sedef Caddesi, Turquía
Casa 4 habitaciones
Sedef Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 117 m²
Piso 28/32
$18,60M
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Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 364 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atasehir, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Nova Ataşehir
$788,017
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