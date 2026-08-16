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Propiedades residenciales en venta en Eyupsultan, Turquía

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apartamentos
267
casas independientes
15
282 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Área 405 m²
Hoy es el primer día de tu nueva vida.Justo el momento perfecto para ser presentado a las op…
$1,44M
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Apartamento 2 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Home
$276,000
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Apartamento 2 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Meridia Suites
$708,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 261 m²
Los que gustan de lo moderno y lo clásico, viven y se sienten especiales, están en el centro…
$1,96M
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
El proyecto Blue Gaze consta de 166 apartamentos en una superficie de 6.300 metros cuadrados…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 4
Área 314 m²
News
$1,31M
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Apartamento 5 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 296 m²
Charleston Tower
$2,57M
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 5/8
Pisos Llave en Mano en Complejo Cerca del Metro en Estambul Alibeykoy Los pisos están situad…
$240,396
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Apartamento 4 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 4
Área 419 m²
The Maybird
$1,93M
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Apartamento 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Prive Chemist
$1,25M
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 105 m²
Una vida feliz le espera en el nuevo centro de Bahçeşehir, en el punto de intersección de mu…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 12
Apartamentos céntricos en un complejo de fácil acceso en Eyupsultan Los modernos apartamento…
$851,359
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
No se puede conseguir lo suficiente de la comodidad de vivir en el E5 en este proyecto que p…
Precio en demanda
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Dúplex 6 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 351 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con vistas al bosque en un complejo ecológico en Estambul Los apartamentos está…
$2,33M
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 159 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 351 m²
Como uno de los fondos de inversión inmobiliaria más innovadores en Turquía en términos de d…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Home
$436,000
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 102 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Casa 6 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 283 m²
Las villas están en Kemerburgaz, Eyupsultan, istanbul. Esta zona en el norte de la ciudad es…
$2,35M
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Los que gustan de lo moderno y lo clásico, viven y se sienten especiales, están en el centro…
$1,41M
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 1 habitación
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 11
Apartamentos con vista a la ciudad en un proyecto moderno ubicado en el centro de Eyüpsultan…
$451,128
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Apartamento 5 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Vanilya Residence
$650,000
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Apartamento 2 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Stellar Heights
$225,000
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