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Propiedades residenciales en venta en Bagcilar, Turquía

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apartamentos
147
147 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Número de plantas 12
Apartamentos con piscina cubierta y estacionamiento en un complejo en Bağcılar, Estambul Los…
$438 950
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 217 m²
Con más de 100 años de historia, el prestigioso distrito de Bomonti del antiguo Estambul es …
$829 000
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 65 m²
Skyreach Mecidiyekoy Home, Homeoffice consta de 279 secciones independientes que van desde 7…
$147 215
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 3
Área 139 m²
Livid Prime
$187 246
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Una vida innovadora está creciendo en Bahçelievler. Las casas inteligentes de Privasol le pr…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 2
Área 113 m²
Vitaliser Sense
$324 000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 197 m²
Vier Estambul, que se levanta en Ümraniye, un nuevo centro de inversiones, le ofrece todas l…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 168 m²
Imagina una casa. ¡A la orilla de un mar azul! La ubicación más hermosa de Alanya.Nuestro pr…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Park Ruby se encuentra en un barrio de 470 años.Kurtuluş es de 350 metros, la estación de me…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 4
Área 217 m²
European Housings Yenimahalle
$829 000
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Apartamento 3 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Paladin Star
$692 000
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Apartamento 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Faith Center
$447 300
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Apartamento 3 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 3
Área 156 m²
Paladin Star
$487 200
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Apartamento 4 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Número de plantas 17
Amplios apartamentos en venta en Basın Ekspres Road en Bağcılar, Estambul Los apartamentos e…
$598 887
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Apartamento 3 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 3
Área 193 m²
Capitol Batışehir
$1,01M
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Apartamento 3 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 3
Área 197 m²
Asta Residence
$681 500
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 95 m²
Sevenhills es un proyecto muy especial en el Zeytinburnu Shore, uno de los lugares más popul…
$285 000
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Apartamento 2 habitaciones en Cumhuriyet Caddesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cumhuriyet Caddesi, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Aurora Homes
$171 000
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Apartamento 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Iconic Living
$347 000
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Apartamento 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 2
Área 132 m²
European Housings Yenimahalle
$490 000
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 100 m²
Mirador Kartal es un nuevo proyecto que te permitirá disfrutar plenamente de Estambul, la lu…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Vier Estambul, que se levanta en Ümraniye, un nuevo centro de inversiones, le ofrece todas l…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 139 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 117 m²
Vier Estambul, que se levanta en Ümraniye, un nuevo centro de inversiones, le ofrece todas l…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 151 m²
El privilegio de estar en el centro de la vida. Un solo lugar para todas tus necesidades.Nue…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 15
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta en Bağcılar, Estambul Los apartamentos se e…
$568 792
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Apartamento 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1
Piso Amueblado en Estambul con Amplias Instalaciones Sociales Bağcılar se encuentra en la pa…
$126 561
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Apartamento 1 habitación en Bagcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 151 m²
El proyecto Uptown Height, con su arquitectura clásica y moderna, trae parques, jardines, ci…
$456 972
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Apartamento 3 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina Cubierta en Bağcılar Amplios apartamentos e…
$458 796
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Apartamento 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Camino de Vita
$538 000
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