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Propiedades residenciales en venta en Basaksehir, Turquía

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apartamentos
220
casas independientes
32
252 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Torre de pinos
$296 000
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Apartamento 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 279 m²
Corazón de Vida
$788 988
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Apartamento 4 habitaciones en 2801 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
2801 Sokak, Turquía
Dormitorios 4
Área 333 m²
Grand Line
$900 000
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 142 m²
Beau City te invita a formar parte de una vida colorida y privilegiada que no encontrarás en…
$507 163
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Un espacio de vida pacífico está aumentando en Başçeşehir, el próspero distrito de Estambul.…
$801 057
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
En medio de la naturaleza y justo al lado de la ciudad, comience el mejor período de su vida…
$226 900
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 170 m²
Su vida de ensueño le espera en Beylikdüzü, la estrella ascendente de Estambul. Todo se pien…
$505 000
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 54 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 635 m²
Espectrum Villas
$675 844
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Apartamento 2 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Corazón de Vida
$346 170
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 222 m²
Ratri Seasons es tu casa tranquila donde pasarás tus días rodeado de la belleza de las cuatr…
Precio en demanda
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Dúplex 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Amplias propiedades con balcones en un complejo integral en Başakşehir Başakşehir alberga mu…
$651 421
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Reserve su lugar en este exclusivo proyecto que pronto se convertirá en uno de los proyectos…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 3
Área 445 m²
New Vera
$1,06M
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
¿No te gustaría despertarte en un lugar verde todas las mañanas y empezar el día en que el o…
$363 539
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 168 m²
Park Essence se encuentra en la carretera de conexión TEM de Beylikduzu- Bahcesehir que es u…
$405 948
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Apartamento 3 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Blue Nest 10
$283 822
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Calidad İstanbul El proyecto está creciendo como un proyecto único con su arquitectura y num…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Spring Star Residence
$543 636
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Apartamento 105 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 105 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 105
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Situado en uno de los distritos más rápidos y bien planificados de Estambul, estos modernos …
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
El Meris Dragos, que se encuentra en Dragos, en el nuevo centro de atracción del lado anatól…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Cielo Colores
$800 094
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Apartamento 2 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 2
Área 110 m²
New Vera
$242 381
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 75 m²
No se puede conseguir lo suficiente de la comodidad de vivir en E5 en este proyecto, que pas…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 139 m²
Aquellos que les gusta lo moderno y lo clásico, vivir y sentirse especiales, estar en el cen…
$469 333
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Apartamento 2 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 2
Área 123 m²
Lush City
$246 810
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Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Situado en Kavaklı, Route Marin es una de las zonas residenciales más populares de Estambul.…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en 2801 Sokak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
2801 Sokak, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Grand Line
$360 000
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