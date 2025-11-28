Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Edremit, Turquía

apartamentos
20
casas independientes
9
29 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 2/4
$4,18M
Villa 4 habitaciones en , Turquía
Villa 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
$12,47M
Casa 3 habitaciones en , Turquía
Casa 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/3
$6,09M
Apartamento 3 habitaciones en 3071 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
3071 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 3/3
$5,74M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 4/4
$4,06M
Casa 2 habitaciones en , Turquía
Casa 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 4/3
$4,23M
Apartamento 4 habitaciones en 46 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
46 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 2/4
$4,87M
Dúplex 6 habitaciones en 1040 Sokak, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
1040 Sokak, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 3/4
$8,88M
Villa 6 habitaciones en , Turquía
Villa 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
$13,11M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/2
$5,86M
Apartamento 4 habitaciones en Akdeniz Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Akdeniz Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 4/4
$4,18M
Apartamento 4 habitaciones en Cumhuriyet Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cumhuriyet Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 3/4
$3,77M
Apartamento 3 habitaciones en 118 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
118 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/3
$4,90M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/7
$4,29M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/3
$7,54M
Villa 5 habitaciones en , Turquía
Villa 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 198 m²
Número de plantas 3
$16,82M
Casa 5 habitaciones en , Turquía
Casa 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
$13,92M
Apartamento en Kovanlik Cd, Turquía
Apartamento
Kovanlik Cd, Turquía
Área 331 m²
$15,02M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 3/4
$6,09M
Apartamento 4 habitaciones en 2018 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
2018 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 3/3
$6,27M
Casa 4 habitaciones en 202 Sokak, Turquía
Casa 4 habitaciones
202 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 2/3
$9,04M
Apartamento 6 habitaciones en , Turquía
Apartamento 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 4/4
$4,47M
Apartamento 4 habitaciones en 303 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
303 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2/4
$8,70M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/4
$3,89M
Dúplex 4 habitaciones en , Turquía
Dúplex 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/3
$4,93M
Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/4
$3,10M
Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/4
$4,00M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 3/4
$4,23M
Apartamento 4 habitaciones en 1042 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
1042 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 165 m²
Piso 1/4
$7,83M
