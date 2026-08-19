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Propiedades residenciales en venta en Kestel, Turquía

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apartamentos
34
34 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/3
En alquiler. Lo que tienes: Apartamentos en un elegante complejo residencial a 200 del mar …
$178,042
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 42 m²
Piso 1/2
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos de diferentes áreas y a…
$195,846
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Piso 1/8
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un complejo con esti…
$176,929
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/5
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un elegante complejo…
$155,786
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 43 m²
Piso 1/5
Lo que tienes: Un complejo a gran escala a orillas del distrito de Kestel. En construcción:…
$233,680
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un complejo con estilo…
$160,238
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/6
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un elegante complejo…
$193,620
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Residencial y bi…
$161,350
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un complejo con apartame…
$161,350
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Piso 1/10
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Proyecto a gran escala con infraestructura…
$200,297
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
del propietario. Para la venta son apartamentos de una habitación (1+1), con un área de 52 …
$114,161
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Piso 1/6
Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un elegante complejo residencial en el cor…
$306,009
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 60 m²
Piso 1/3
Le presentamos un proyecto diseñado específicamente para los amantes de una estancia relajan…
$188,787
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que obtienes: Proyecto de inversión de primera clase con un gran territorio…
$267,063
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 57 m²
Piso 1/7
Lo que tienes: El nuevo proyecto es una verdadera perfección con una infraestructura desarro…
$265,950
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Ático Ático 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un acogedor y elegan…
$172,478
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/4
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un acogedor complejo…
$166,914
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/4
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un proyecto único en la pintoresca zona de K…
$311,573
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en el complejo más elite del di…
$189,169
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía Lo que usted consigue: Apartamentos con vistas directas al mar en un com…
$339,392
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Apartamento 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Complejo de lujo, en la zona de élite de K…
$302,671
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Ático Ático 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
Piso 1/6
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un complejo elegante…
$172,478
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 1/5
Presentamos a su atención un proyecto completamente nuevo en el área de élite de Kestel. Pro…
$138,378
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de inv…
$333,828
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 45 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un complejo a 150 metros del…
$161,350
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Piso 1/6
Lo que tienes: Apartamentos a orillas del río Dimchai, en una zona tranquila de Kestel. Sob…
$178,042
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Propiedad Premium a un…
$244,807
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/6
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Acogedor complejo residencial cerca del mar …
$166,914
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un complejo en const…
$172,478
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Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Piso 1/3
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Proyecto de inversión del complejo con inf…
$132,419
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