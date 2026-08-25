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Propiedades residenciales en venta en Pendik, Turquía

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apartamentos
151
casas independientes
11
162 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Vier Estambul, torrente en Die, un nuevo centro de inversión, le ofrece todas las ventajas d…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Pendik, Turquía
Dormitorios 1
Área 70 m²
esplendor de pendik
$165 000
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Apartamento 2 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$159 937
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Usted está invitado a una vida privilegiada en el Capitolio Batışehir donde las mejores opor…
$358 167
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Pendik, Turquía
Dormitorios 4
Área 140 m²
Nefis Residence
$167 314
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Vier Estambul, que se levanta en Ümraniye, un nuevo centro de inversiones, le ofrece todas l…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 13
Apartamentos de Lujo en Complejo en Bahçelievler Estambul Los apartamentos están situados en…
$668 932
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 192 m²
$401 707
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Apartamento 3 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Pendik, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Privasol
$825 000
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Pendik, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 1
Modernas Casas Pareadas con Zonas Sociales en Yenişehir, Pendik, Estambul Las casas pareadas…
$687 611
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Apartamento 4 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Pendik, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
esplendor de pendik
$690 000
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 134 m²
La vieja brisa del Egeo toca tu alma y trae un nuevo estilo de vida con la arquitectura orig…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Pendik, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Privasol
$670 000
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
$500 661
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Apartamento 2 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Área 251 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Leylak Sokagi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Leylak Sokagi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 5/7
$6,16M
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 83 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
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Apartamento 3 habitaciones en Hayirli Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Hayirli Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 5/9
$6,63M
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 127 m²
Con su diseño y arquitectura únicos, Astra Tower revela un enfoque innovador de la vida para…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Número de plantas 13
Apartamentos de Lujo en Complejo en Bahçelievler Estambul Los apartamentos están situados en…
$1,55M
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Usted puede disfrutar de la comodidad del barrio con los beneficios de Estambul en este proy…
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
No hay proyectos que ofrezcan vistas al mar, vistas al bosque y la vista de la ciudad como l…
$989 000
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Apartamento 3 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Pendik, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
esplendor de pendik
$280 000
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Apartamento 4 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Pendik, Turquía
Dormitorios 4
Área 250 m²
Stylus Life
$860 572
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 250 m²
Arch Renaissance es un proyecto de 124 apartamentos que van desde 1+1 hasta 4+2 en un terren…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Pendik, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Soul Residence
$358 772
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Apartamento 1 habitación en Pendik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Pendik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
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