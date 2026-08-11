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Propiedades residenciales en venta en Basiskele, Turquía

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apartamentos
8
casas independientes
3
11 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basiskele, Turquía
Dormitorios 4
Área 134 m²
Proyecto ofrece soluciones para diferentes necesidades y expectativas con una amplia gama de…
$411,912
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Apartamento 2 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Basiskele, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Proyecto ofrece soluciones para diferentes necesidades y expectativas con una amplia gama de…
$284,073
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Apartamento 1 habitacion en Basiskele, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Basiskele, Turquía
Dormitorios 1
Área 68 m²
Proyecto ofrece soluciones para diferentes necesidades y expectativas con una amplia gama de…
$236,780
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DD CO DEDD CO DE
Castillo 8 habitaciones en Basiskele, Turquía
Castillo 8 habitaciones
Basiskele, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 964 m²
Situado en Kocaeli, un próspero centro industrial en Turquía, estas villas especialmente dis…
$2,78M
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Apartamento 3 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basiskele, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Proyecto ofrece soluciones para diferentes necesidades y expectativas con una amplia gama de…
$355,664
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Villa 8 habitaciones en Basiskele, Turquía
Villa 8 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 427 m²
Número de plantas 4
Villas en Venta en un Prestigioso Complejo en Başiskele, Kocaeli Başiskele es un distrito ub…
$842,802
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Villa 6 habitaciones en Basiskele, Turquía
Villa 6 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
$188,049
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Apartamento 3 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 113 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$170,780
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Apartamento 2 habitaciones en Servetiye Cami Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Servetiye Cami Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 66 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$217,562
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Apartamento 5 habitaciones en Basiskele, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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Apartamento 9 habitaciones en Servetiye Cami Mahallesi, Turquía
Apartamento 9 habitaciones
Servetiye Cami Mahallesi, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Área 600 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$2,22M
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