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Propiedades residenciales en venta en Beykoz, Turquía

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apartamentos
21
casas independientes
14
35 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villas en un complejo con seguridad 24/7 en Estambul, Turquía Situado en la parte asiática d…
$1,15M
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 43 492 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$776,562
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Dúplex 5 habitaciones en Beykoz, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas al Bósforo y al Mar en un Proyecto en Estambul, Turquía Ubicado en l…
$2,80M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitación en Beykoz, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beykoz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Beykoz, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beykoz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 496 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$1,04M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Beykoz, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beykoz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Beykoz, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vista a la Ciudad en un Complejo Cerca de la Costa en Estambul El distrito …
$629,651
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 495 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$1,18M
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Apartamento 2 habitaciones en Beykoz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vista a la Ciudad en un Complejo Cerca de la Costa en Estambul El distrito …
$480,341
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Apartamento 1 habitacion en Beykoz, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Beykoz, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Estambul, la ciudad soñada que puentea dos continentes, no es sólo para ser descrita sino pa…
$736,682
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Villa 7 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 7 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 537 m²
Número de plantas 3
Villas en un Complejo con Vistas a la Naturaleza y a la Ciudad en Estambul Beykoz destaca po…
$3,45M
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Apartamento 2 habitaciones en Beykoz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 43 492 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Beykoz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 495 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Beykoz, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas al Bósforo y al Mar en un Proyecto en Estambul, Turquía Ubicado en l…
$2,00M
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Casa 6 habitaciones en Beykoz, Turquía
Casa 6 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 363 m²
Número de plantas 3
Villas en un Complejo con Vistas a la Naturaleza y a la Ciudad en Estambul Beykoz destaca po…
$1,95M
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$647,135
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Apartamento 1 habitación en Beykoz, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beykoz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 496 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$1,76M
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Apartamento 1 habitación en Beykoz, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beykoz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
El proyecto Aris Grand Tower está creciendo como un proyecto único con su arquitectura y num…
$2,00M
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Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 5
Área 434 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$1,13M
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Apartamento 1 habitación en Beykoz, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beykoz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Área 434 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Beykoz, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beykoz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Beykoz, Turquía
Apartamento 1 habitación
Beykoz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 4 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Precio en demanda
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Apartamento 6 habitaciones en Beykoz, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 642 m²
Piso 5/10
Five Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Beykoz Luxurious Finishes The project is sit…
$7,17M
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Apartamento 2 habitaciones en Beykoz, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Use -class apartments with views of the forest in base, Istanbul The entire project was bu…
$639,419
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Villa 8 habitaciones en Beykoz, Turquía
Villa 8 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 250 m²
Beykoz da konumu muhteşem 758 m2 arsa için Kapalı havuzlu 8 odalı 8 Banyolu 9 vc 2 mutfak k…
$28,83M
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Apartamento 4 habitaciones en Beykoz, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartments with a panoramic view of nature in Istanbul The project offers a diverse select…
$1,87M
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Apartamento 4 habitaciones en Beykoz, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 161 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Beykoz, Istanbul, Turquía
$1,05M
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