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Propiedades residenciales en venta en Sariyer, Turquía

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apartamentos
148
casas independientes
7
155 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 8/18
¿Quién te alquilará en Maslak?Esa pregunta decide su rendimiento más que cualquier otra cosa…
$270 000
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Ratri Seasons, tu casa tranquila donde pasarás tus días rodeado de la belleza de las cuatro …
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 45
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
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Precio en demanda
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Estás un paso más cerca de todos los centros de Estambul con nuestro proyecto boutique creci…
$1,28M
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
La sensación única de disfrutar de la vista de las Islas Príncipes y el placer de despertar …
$446 656
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 70 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Un sentido único de disfrute con vistas a las Islas Príncipes y la alegría de despertar cada…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Dormitorios 3
Área 190 m²
Ciudadanía turca (segundo pasaporte)✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad, …
$1,14M
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
Apartamento 4 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Número de plantas 10
Amplias propiedades con vista al bosque en Estambul Sarıyer Las elegantes propiedades están …
$958 453
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Apartamento 3 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 65
Pisos listos para mudarse con vistas a la ciudad en Estambul Sarıyer Sarıyer es una de las r…
$633 910
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Apartamento 3 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 10
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 398 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
La sensación única de disfrutar de la vista de las Islas Príncipes y el placer de despertar …
$699 289
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 224 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 235 m²
$1,80M
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Apartamento 2 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Un proyecto de inversión de élite situado en Maslak, el centro de negocios y vida en Estambu…
$926 000
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Dormitorios 2
Área 160 m²
Ciudadanía turca (segundo pasaporte)✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad, …
$1,05M
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en 7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Videos of the apartments are available upon request. An incredibly competitive offer – at…
$250 000
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Apartamento 2 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 520 m²
$5,96M
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Apartamento 3 habitaciones en 7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
An incredible offer! A video of the apartment is available upon request. Suitable for Tu…
$424 000
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Apartamento 4 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 15
Pisos en un complejo de arquitectura horizontal en Sarıyer İstanbul Los pisos están situados…
$1,15M
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 355 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Dormitorios 4
Área 193 m²
Ciudadanía turca (segundo pasaporte)✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad, …
$1,06M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 4 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Número de plantas 20
Apartamentos a poca distancia de Vadi İstanbul en Sarıyer El proyecto está ubicado en el dis…
$1,51M
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Apartamento 1 habitacion en Metin Oktay Caddesi, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Metin Oktay Caddesi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Project Project es un proyecto de concepto mixto situado cerca de TT Arena. El hotel, centro…
$610 000
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Dormitorios 2
Área 214 m²
$440 000
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English, Русский
Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 178 m²
El proyecto de ganancia inesperada de Bodrum cobró vida en Bodrum. Con una superficie de con…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sariyer, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
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Apartamento 4 habitaciones en Metin Oktay Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Metin Oktay Caddesi, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 318 m²
Project Project es un proyecto de concepto mixto situado cerca de TT Arena. El hotel, centro…
$2,57M
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