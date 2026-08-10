Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bursa
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bursa, Turquía

;
Nilufer
45
Kestel
34
Osmangazi
26
Mudanya
22
Mostrar más
144 propiedades total found
Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$327,178
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Inversión con Aparcamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Estos apartamentos es…
$99,972
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta con Estacionamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Ubicado en el barrio …
$171,433
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Inversión con Aparcamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Estos apartamentos es…
$141,002
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$127,172
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Vistas al Mar en Venta en Mudanya Bursa Estos apartame…
$79,964
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta con Estacionamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Ubicado en el barrio …
$152,559
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 10/13
Apartamento de 2 Habitaciones en Venta en un Complejo Residencial con Estacionamiento en Osm…
$105,173
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 3/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Vistas al Mar en Venta en Mudanya Bursa Estos apartame…
$138,690
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Karacabey, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$273,913
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en un Complejo en Gümüştepe, Nilüfer El barrio de Gümüştepe, ubicado e…
$758,172
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Balabancik Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Balabancik Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 2/6
$5,81M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 1/5
Apartamentos en un Complejo Prestigioso con Piscina en Bursa Mudanya Mudanya es el lugar más…
$273,913
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Residencial con Amplias Zonas Sociales en Kayapa, Bursa Kayapa, …
$122,287
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en 541 Nolu Sokak, Turquía
Villa 3 habitaciones
541 Nolu Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
$15,10M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Inegol, Turquía
Villa 6 habitaciones
Inegol, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 520 m²
Número de plantas 4
Villa Independiente de 5 Dormitorios en Venta con Piscina Cubierta y Ascensor en Bursa İnegö…
$1,37M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kestel, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un complejo con apartame…
$161,350
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Piso 2/5
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con piscina y aparcamiento subterráneo en B…
$368,684
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$463,456
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 5/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$337,583
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 1/7
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta y ubicación privilegiada en Bursa Osmangazi…
$138,690
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/4
Apartamentos Amueblados de 1 Dormitorio en Bursa Nilüfer Estos apartamentos se encuentran en…
$83,990
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 2/6
Apartamentos con Amplias Terrazas en un Complejo Prestigioso en Bursa Balat es una zona bien…
$414,914
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Bursa Cevre Yolu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bursa Cevre Yolu, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Piso 11/14
$6,80M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 1/6
Apartamentos con Amplias Terrazas en un Complejo Prestigioso en Bursa Balat es una zona bien…
$342,102
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Ayaz, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Ayaz, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Bienvenido a una experiencia excepcional en Mersin. Esta exquisita propiedad abarca 65 m2, o…
$81,432
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Piso 4/5
Pisos en un Nuevo Complejo con Piscina en Bursa Osmangazi Los pisos están en un nuevo comple…
$232,377
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/3
Apartamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios en un Complejo en Bursa Nilüfer Los apartamentos están …
$94,772
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1/8
Apartamentos en venta en Bursa Nilüfer Karaman con Vistas a la Ciudad y a Uludağ Los apartam…
$164,117
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2/4
Apartamentos con Vista al Mar y Piscina en Güzelyalı, Mudanya, Bursa Estos apartamentos en B…
$174,572
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Bursa

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Bursa, Turquía

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir