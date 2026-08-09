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Propiedades residenciales en venta en Balikesir, Turquía

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Edremit
66
Burhaniye
11
79 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en 3056 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
3056 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/4
$6,02M
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Apartamento 3 habitaciones en 3078 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
3078 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 4/2
$4,29M
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/7
$4,53M
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en , Turquía
Villa 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
$13,01M
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 3/5
$6,92M
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Villa 4 habitaciones en , Turquía
Villa 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
$17,15M
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Villa 4 habitaciones en 63, Turquía
Villa 4 habitaciones
63, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 2
$7,27M
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/4
$4,59M
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
$8,75M
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Apartamento 3 habitaciones en Altinoluk Yolu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinoluk Yolu, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/2
$5,75M
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/4
$3,97M
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Apartamento 3 habitaciones en Oruc Reis Caddesi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Oruc Reis Caddesi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/4
$5,10M
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Apartamento 5 habitaciones en , Turquía
Apartamento 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 3/4
$7,32M
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Casa 5 habitaciones en , Turquía
Casa 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
$13,95M
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Villa 4 habitaciones en 17, Turquía
Villa 4 habitaciones
17, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
$12,79M
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Apartamento 3 habitaciones en 2019 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
2019 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 3/4
$5,75M
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Apartamento 4 habitaciones en 303 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
303 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2/4
$8,72M
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Casa 4 habitaciones en Zeytinli Caddesi, Turquía
Casa 4 habitaciones
Zeytinli Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/4
$5,18M
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/4
$3,46M
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Apartamento 4 habitaciones en 3086 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
3086 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 3/3
$4,07M
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Villa 4 habitaciones en 79, Turquía
Villa 4 habitaciones
79, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 2
$15,11M
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 2/4
$4,94M
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/2
$5,58M
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Apartamento 4 habitaciones en 3085 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
3085 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 4/4
$6,74M
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Apartamento 3 habitaciones en 3040 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
3040 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
$5,93M
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Apartamento 4 habitaciones en 3040 Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
3040 Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 1/4
$4,36M
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 5/8
$3,63M
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 3/4
$4,60M
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Apartamento 4 habitaciones en Azerbaycan Bulvari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Azerbaycan Bulvari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 4/5
$4,59M
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 4/4
$4,88M
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apartamentos
casas independientes

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