Propiedades residenciales en venta en Burhaniye, Turquía

apartamentos
3
5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/4
$7,88M
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
$8,87M
Villa 4 habitaciones en , Turquía
Villa 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 3
$23,06M
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 462 m²
$15,18M
Dúplex 4 habitaciones en Yali Caddesi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Yali Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/2
$14,00M
