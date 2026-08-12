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Casas en Venta en Marmara Region, Turquía

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Estambul
96
Fatih
115
Beylikduzu
53
Yalova
44
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509 propiedades total found
Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$324,449
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Dúplex 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de la costa y de un centro comercial en una ubicación céntrica en Maltepe…
$345,233
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Jardines costeros
$926,281
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 habitaciones en , Turquía
Villa 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
$12,50M
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vista al mar y piscina en el puerto deportivo de Büyükçekmece Los apartamen…
$1,80M
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Casa 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Casa 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 272 m²
Piso 1/3
Villa Inteligente con Jardín Independiente y Aparcamiento en Bursa Nilüfer La villa se encue…
$372,943
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Casa 3 habitaciones en , Turquía
Casa 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/3
$6,10M
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Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Villas con amplios interiores y balcones en Basaksehir Estambul El distrito Başakşehir de Es…
$795,536
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Villa 7 habitaciones en Gullu Sokak, Turquía
Villa 7 habitaciones
Gullu Sokak, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
Piso 2/2
$97,43M
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$177,812
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Dúplex 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$460,695
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Casa 9 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa 9 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 4
Edificio totalmente amueblado con cafetería en la planta baja y apartamento en los 3 pisos s…
$2,50M
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Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Vida canónica
$706,000
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Dúplex 3 habitaciones en Ilvan Sokak, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Ilvan Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/4
$6,05M
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Villa 11 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Villa 11 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 11
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 876 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con piscina privada en Estambul Büyükçekmece Las villas están ubicadas…
$4,20M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Celinen Villas
$338,275
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 5/5
Apartamentos en un complejo con vistas únicas al mar en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad…
$165,272
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Casa 6 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Casa 6 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 396 m²
Estas villas chic se encuentran en un complejo de villa sereno a pocos pasos del mar en Buyu…
$1,07M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Green Valley Villas
$1,09M
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/4
Apartamentos con Vista al Mar Justo al Lado de la Playa de Arena en Çınarcık Yalova está ubi…
$187,232
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Casa 8 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa 8 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 4
Edificio amueblado adecuado para Airbnb en Fatih Balat Estambul El edificio entero de 4 plan…
$1,10M
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Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 179 m²
Número de plantas 3
Villas triplex con jardín a 1,5 km de la autopista TEM en Estambul Başakşehir Başakşehir se …
$662,754
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Dúplex 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 6/7
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta y ubicación privilegiada en Bursa Osmangazi…
$188,204
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Casa 18 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa 18 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 18
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 6
Área 340 m²
Número de plantas 4
Edificio de 6 plantas en Estambul Fatih para alquiler a corto plazo con 6 pisos amueblados E…
$2,60M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Bosphorus Deluxe
$216,000
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Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Vida canónica
$648,000
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Dúplex 7 habitaciones en Uskudar, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Propiedad con vista a la ciudad cerca de la costa en Üsküdar, Estambul La propiedad está ubi…
$733,186
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Piso 1/1
Casas de Montaña en El Bosque en Bursa Osmangazi Las casas se encuentran cerca de la zona ho…
$633,630
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Área 455 m²
Hillcrest Villas
$3,50M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Bosphorus Deluxe
$182,871
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Tipos de propiedades en Marmara Region

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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