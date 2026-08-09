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Propiedades residenciales en venta en Yalova Merkez, Turquía

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apartamentos
32
casas independientes
10
42 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$147,667
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 2/2
Apartamentos en Venta en las Afueras de la Carretera Yalova-Termal Yalova está ganando popul…
$95,496
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Piso 4/4
Apartamentos Frente al Mar con Vistas Incomparables y Ricas Amenidades en el Centro de Yalov…
$602,332
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/2
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Residencial en el Centro de Yalova Yalova se está vol…
$101,824
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Dúplex 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 194 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$204,799
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Apartamento 2 habitaciones en Hurriyet Sokak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Hurriyet Sokak, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Paradise Night
$135,000
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Dúplex 9 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 9 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 495 m²
Piso 4/4
Apartamentos Frente al Mar con Vistas Incomparables y Ricas Amenidades en el Centro de Yalov…
$1,50M
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 1/3
Apartamentos con Vistas al Mar en un Complejo Cerca de Servicios en Yalova Situada junto al …
$88,415
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Villa 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 375 m²
Piso 1/3
Triplex Villa con piscina independiente y ascensor en Yalova Kadıköy La villa triplex se enc…
$682,103
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 2/3
Propiedades en un complejo boutique a poca distancia de todos los servicios en Yalova Llaman…
$167,981
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Apartamento 1 habitación en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 1 habitación
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$63,586
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Apartamento 1 habitacion en Hurriyet Sokak, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Hurriyet Sokak, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Paradise Night
$120,000
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 1/2
Apartamentos Seguros en un Complejo Cerca de Termal y la Carretera de Çınarcık Con fácil acc…
$108,152
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1/2
Apartamentos en Venta en las Afueras de la Carretera Yalova-Termal Yalova está ganando popul…
$73,834
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/2
Apartamentos en Venta en las Afueras de la Carretera Yalova-Termal Yalova está ganando popul…
$63,586
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 1/3
Apartamentos con Vistas al Mar en un Complejo Cerca de Servicios en Yalova Situada junto al …
$132,314
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 Dormitorio Cerca de la Universidad en Yalova Yalova, una de las ciudades m…
$78,813
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Yalova Yalova es un destino turístico po…
$147,667
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 2/4
Apartamentos con Vista en un Complejo Cercano a Instituciones Estatales en Yalova Yalova, un…
$138,690
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 271 m²
Piso 5/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Yalova Yalova es un destino turístico po…
$294,716
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/4
Apartamentos con Vista en un Complejo Cercano a Instituciones Estatales en Yalova Yalova, un…
$106,940
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con aparcamiento en Yalova Yalova es una de…
$150,294
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Apartamento 1 habitación en Kadi Caddesi, Turquía
Apartamento 1 habitación
Kadi Caddesi, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 1/5
Apartamento Tipo Estudio con Excelentes Servicios en Venta en Yalova Yalova es un destino po…
$56,054
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Balcón cerca de Instituciones Gubernamentales en Gaziosmanpaşa, Yalova Yalo…
$91,469
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Apartamento 5 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Piso 1/4
Apartamentos Frente al Mar con Vistas Incomparables y Ricas Amenidades en el Centro de Yalov…
$1,00M
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 2/3
Apartamentos espaciosos en un complejo en el centro de Yalova Yalova es uno de los centros m…
$143,819
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Apartamento 3 habitaciones en Hurriyet Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Hurriyet Sokak, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Paradise Night
$320,000
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Dúplex 5 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 278 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$327,178
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en una Comunidad Cerrada en el Barrio de Gaziosmanpaşa, Yalova Yalova,…
$77,662
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/2
Apartamentos Seguros en un Complejo Cerca de Termal y la Carretera de Çınarcık Con fácil acc…
$86,708
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Parámetros de las propiedades en Yalova Merkez, Turquía

con Garaje
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