Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kartepe
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kartepe, Turquía

;
apartamentos
4
casas independientes
4
8 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Kartepe, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en un Lugar Tranquilo con Servicios Sociales en Kartepe Los apartamentos están …
$471,692
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en un Lugar Tranquilo con Servicios Sociales en Kartepe Los apartamentos están …
$479,784
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Sapanca Yolu Caddesi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Sapanca Yolu Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
$245,000
VAT
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Karpuzdere, Turquía
Casa 4 habitaciones
Karpuzdere, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Experiencia Elegante Vida por la Playa en Çınarcık, Yalova Descubre las villas modernas y se…
$272,024
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Sapanca Yolu Caddesi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Sapanca Yolu Caddesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
🏡Luxury Living Meets Nature ← Residencia exclusiva 2+1 en la puerta 41, Sapanca✨ Despertarse…
$175,000
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/6
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the …
$90,268
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 230 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$332,066
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Kartepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 151 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$148,478
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir