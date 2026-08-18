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Propiedades residenciales en venta en Osmangazi, Turquía

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apartamentos
17
casas independientes
6
23 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 6/7
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta y ubicación privilegiada en Bursa Osmangazi…
$187,636
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Villa en Yeniyol Caddesi, Turquía
Villa
Yeniyol Caddesi, Turquía
Área 112 m²
$51,83M
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Piso 1/1
Casas de Montaña en El Bosque en Bursa Osmangazi Las casas se encuentran cerca de la zona ho…
$633,630
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 2/7
$9,07M
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Apartamento 2 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Inversión con Aparcamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Estos apartamentos es…
$99,030
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Dúplex 5 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Piso 4/5
Pisos en un Nuevo Complejo con Piscina en Bursa Osmangazi Los pisos están en un nuevo comple…
$229,333
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Hattad Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Hattad Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/7
Apartamento de 3 Dormitorios en un Complejo con Aparcamiento Cubierto en Bursa, Turquía El P…
$164,257
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Dúplex 3 habitaciones en Ilvan Sokak, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Ilvan Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/4
$6,05M
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Apartamento 5 habitaciones en 2 Karanfil Caddesi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
2 Karanfil Caddesi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 185 m²
Piso 4/4
$7,30M
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Apartamento 4 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta con Estacionamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Ubicado en el barrio …
$170,262
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Dúplex 3 habitaciones en , Turquía
Dúplex 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 10/11
$5,74M
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Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta con Estacionamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Ubicado en el barrio …
$151,533
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Apartamento 2 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 1/7
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta y ubicación privilegiada en Bursa Osmangazi…
$137,831
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Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 10/13
Apartamento de 2 Habitaciones en Venta en un Complejo Residencial con Estacionamiento en Osm…
$104,242
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Apartamento 5 habitaciones en Mudanya Caddesi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Mudanya Caddesi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/8
$8,43M
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Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Inversión con Aparcamiento Cubierto en Bursa Osmangazi Estos apartamentos es…
$139,965
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Apartamento 4 habitaciones en Ayyildiz Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ayyildiz Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 5/4
$5,93M
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Apartamento 5 habitaciones en Bursa Cevre Yolu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bursa Cevre Yolu, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Piso 11/14
$6,80M
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Apartamento 4 habitaciones en 1 Fatih Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
1 Fatih Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/5
$6,05M
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Apartamento 4 habitaciones en Bebek Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bebek Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2/5
$7,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 68 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Demirtas, Bursa, Turquía
$176,848
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Apartamento 4 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
$49,992
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Apartamento 2 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 43 m²
Número de plantas 9
Complejo residencial – Demirtas, Bursa, Turquía
$107,669
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