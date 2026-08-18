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Propiedades residenciales en venta en Mudanya, Turquía

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apartamentos
12
casas independientes
10
22 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 4/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$375,272
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 1/4
Apartamentos con Vista al Mar y Piscina en Güzelyalı, Mudanya, Bursa Estos apartamentos en B…
$145,939
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 344 m²
Piso 5/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$458,666
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas al mar y aparcamiento interior en Mudanya Los apartamentos de 2 dorm…
$166,788
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Casa 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Casa 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 278 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas de 5 Dormitorios en Venta en Bursa Mudanya El barrio de Bademli es una de l…
$1,04M
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Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2/4
Apartamentos con Vista al Mar y Piscina en Güzelyalı, Mudanya, Bursa Estos apartamentos en B…
$172,579
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex en un Complejo con Piscina en Bursa El apartamento está ubicado en Mudany…
$354,423
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Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 1/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$229,333
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Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Piso 1/2
Villas Duplex Independientes en Prestigioso Complejo de Villas en Mudanya, Bursa Situadas en…
$792,241
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Piso 5/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$458,666
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Dúplex 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 5/5
Apartamento Dúplex con Vistas al Mar en Venta en Bursa Mudanya Este apartamento está situado…
$302,302
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 2/4
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Mar en Prime 360 en Mudanya Bursa Burgaz en Güzely…
$166,788
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Apartamento 2 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Vistas al Mar en Venta en Mudanya Bursa Estos apartame…
$79,340
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 3/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Vistas al Mar en Venta en Mudanya Bursa Estos apartame…
$137,831
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Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villa con Vistas al Mar y Piscina en Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, una zona exclusiva y de re…
$1,20M
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Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 1/5
Apartamentos en un Complejo Prestigioso con Piscina en Bursa Mudanya Mudanya es el lugar más…
$271,030
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 1/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$208,484
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Piso 4/5
Apartamentos en un Complejo Prestigioso con Piscina en Bursa Mudanya Mudanya es el lugar más…
$333,575
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Dúplex 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 5/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$333,575
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Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$160,996
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Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 2/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$250,181
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Villa 7 habitaciones en , Turquía
Villa 7 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 4
$52,32M
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