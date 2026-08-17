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Propiedades residenciales en venta en Gaziosmanpasa, Turquía

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apartamentos
12
12 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Saya Ocagi Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Saya Ocagi Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 14
Apartamentos en un Nuevo Proyecto con Potencial de Inversión en Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa…
$280,439
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Apartamento 4 habitaciones en Gaziosmanpasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gaziosmanpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 11
Apartamentos en Venta cerca del Metro en Gaziosmanpaşa Estambul Estos apartamentos se encuen…
$340,081
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Apartamento 2 habitaciones en 11102 Sokak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
11102 Sokak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 14
Lista de preciosApartamento, 1+1, 57m2, 171,388 €Apartamento, 2+1, 78m2, 232,287 €Apartament…
$197,918
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Gaziosmanpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gaziosmanpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Número de plantas 11
Apartamentos en Venta cerca del Metro en Gaziosmanpaşa Estambul Estos apartamentos se encuen…
$265,436
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Apartamento 2 habitaciones en Saya Ocagi Caddesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Saya Ocagi Caddesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 14
Apartamentos en un Nuevo Proyecto con Potencial de Inversión en Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa…
$175,355
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Apartamento 2 habitaciones en Gaziosmanpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gaziosmanpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 11
Apartamentos en Venta cerca del Metro en Gaziosmanpaşa Estambul Estos apartamentos se encuen…
$195,322
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Saya Ocagi Caddesi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Saya Ocagi Caddesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 14
Apartamentos en un Nuevo Proyecto con Potencial de Inversión en Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa…
$230,191
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Apartamento 3 habitaciones en Gaziosmanpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gaziosmanpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 112 m²
Número de plantas 10
Complejo residencial – Gaziosmanpaşa, Istanbul, Turquía
$391,707
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Apartamento 2 habitaciones en Karanfil Sokagi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karanfil Sokagi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 7 675 m²
Piso 5/12
¿Por qué elegir este proyecto?🔷 Para inversores:Ubicación estratégica: Situado justo al lado…
$195,000
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Apartamento 3 habitaciones en Gaziosmanpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gaziosmanpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Video of apartments   we will send on request. ProjectNovibazaargaziosamanpaşaSostoostisa  …
$210,000
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Apartamento 3 habitaciones en 408 Venezia Mega Outlet, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
408 Venezia Mega Outlet, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 5/21
¿Por qué elegir este proyecto?🔷 Para inversores:Alta demanda de alquiler: Situado en un cono…
$210,000
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Apartamento 3 habitaciones en Gaziosmanpasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gaziosmanpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Real estate with a modern family concept in Istanbul Real estate consists of elegant apart…
$244,573
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