Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bahcelievler
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bahcelievler, Turquía

;
apartamentos
25
25 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Dormitorios 2
Área 106 m²
Stiff Silver
$610,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Bahcelievler, Turquía
Dormitorios 1
Área 100 m²
Stiff Silver
$585,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 17
Lista de preciosApartamento, 2+1, 133m2, 221,848 €Apartamento, 3+1, 144m2, 232,287 €Apartame…
$255,452
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Bahcelievler, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Stiff Silver
$560,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Bahcelievler, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Siren Tower
$289,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Bahcelievler, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Siren Tower
$312,000
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Siren Tower
$437,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 5/18
Apartamento Amueblado de 1 Dormitorio cerca del Metro en Bağcılar İstanbul. El apartamento e…
$149,092
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Ordu Caddesi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ordu Caddesi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Para inversores:Ingresos garantizados de alquiler del 7% anual - de 31.500 USD por año.Esta …
$450,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un proyecto único con el concepto de lujo. El proyecto está ubicado en la región de Basin E…
$211,591
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Piso 13/16
3.5+1 LUXURY RESIDENCE APARTMENT IN NEF BAHÇELİEVLER COMPLEX. Contamos con nuestro 13o APART…
$600,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
profitable commercial real estate in Istanbul This multi -purpose complex is located in th…
$415,667
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 72 m²
Número de plantas 12
Complejo residencial – Bahçelievler, Istanbul, Turquía
$587,365
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 9 281 m²
Piso 2/18
Muévete listo: Este proyecto residencial está listo para la ocupación, con unidades establec…
$285,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Contrariamente a la vida de la ciudad atrapada entre edificios, su casa en Nef Bah ç elievle…
$216,971
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 10/17
This multi-purpose compound is established at the heart of the valuable business life hubs a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$228,877
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 187 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Bakırköy, Istanbul, Turquía
$892,867
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/12
El proyecto está ubicado en el distrito de Bahçelievler en la parte europea de Estambul. Cer…
$480,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
The elite complex is implemented with layouts (2+1) and (3+1) VIP quarters equipped with bal…
$415,835
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 9
$618,327
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 3/11
Elite low -rise building in the center of Istanbul The apartment is located between two …
$813,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Bahcelievler, Turquía
Dormitorios 1
Área 64 m²
$309,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 161 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Bahçelievler, Istanbul, Turquía
$420,957
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 199 m²
Número de plantas 15
Complejo residencial – Bahçelievler, Istanbul, Turquía
$558,370
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir