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Propiedades residenciales en venta en Provincia de Sakarya, Turquía

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Sapanca
6
Serdivan
4
Kaynarca
4
21 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
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$3,86M
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Casa 4 habitaciones en Sapanca, Turquía
Casa 4 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
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$551,293
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 4 habitaciones en Serdivan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Serdivan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
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$137,284
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 2 m²
$1,86M
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 850 m²
Piso 3/4
$1,74M
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 3/3
$5,23M
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 323 m²
$3,00M
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Apartamento 4 habitaciones en Serdivan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Serdivan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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$178,336
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 218 m²
$1,74M
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 753 m²
$4,07M
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 1 m²
$2,67M
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Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 m²
Piso 5/5
$2,79M
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 1 m²
$2,67M
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/2
$2,27M
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Villa 4 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 3
Villas con Vista al Bosque y Piscinas Privadas en una Comunidad Cerrada en Sapanca Sapanca, …
$589,433
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 315 m²
$1,27M
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 2
$198,159
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Villa 4 habitaciones en Kocaali, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kocaali, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
$143,666
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Tipos de propiedades en Provincia de Sakarya

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casas independientes

Parámetros de las propiedades en Provincia de Sakarya, Turquía

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