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Propiedades residenciales en venta en Altinova, Turquía

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apartamentos
4
casas independientes
4
8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$105,173
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Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$105,173
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$178,336
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$131,163
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Casa 20 habitaciones en Altinova, Turquía
Casa 20 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 10
Área 850 m²
Número de plantas 4
Edificio en Construcción con Vistas al Puente en Altınova, Yalova Yalova es uno de los desti…
$421,979
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$178,336
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Apartamento 4 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$131,163
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Dúplex 5 habitaciones en , Turquía
Dúplex 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 1/2
Apartamento Dúplex de 4 Habitaciones en un Complejo Cerrado Cerca del Puente en Kaytazdere Y…
$138,606
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