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Propiedades residenciales en venta en Termal, Turquía

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apartamentos
6
casas independientes
4
10 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Apartamento 3 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Número de plantas 4
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Dúplex 3 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento 1 habitacion en Termal, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Termal, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descubra su Haven de Inversión en Termal, Yalova! Estas propiedades excepcionales, ubicadas …
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Apartamento 3 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 2/4
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Apartamento 2 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 4
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$95,176
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Dúplex 3 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 4
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$126,016
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Villa 6 habitaciones en , Turquía
Villa 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa Tríplex Independiente con Vista al Mar en Venta en Akköy, Yalova Gracias a su proximid…
$411,574
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Dúplex 4 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Piso 4/4
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$291,272
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