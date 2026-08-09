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Propiedades residenciales en venta en Nilufer, Turquía

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apartamentos
29
casas independientes
16
45 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en un Complejo en Gümüştepe, Nilüfer El barrio de Gümüştepe, ubicado e…
$758,172
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Residencial con Amplias Zonas Sociales en Kayapa, Bursa Kayapa, …
$137,284
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 386 m²
Piso 1/3
Casas Espaciosas y de Diseño Moderno en Bursa Nilüfer Özlüce Özlüce es un distrito con plani…
$1,04M
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 7/9
Apartamentos en Bursa Nilüfer en un prestigioso complejo residencial Odunluk Barrio en Nilüf…
$721,411
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Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 219 m²
Piso 10/10
Apartamentos de 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Nilüfer Ataevler Ataevler es uno de…
$241,616
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/3
Apartamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios en un Complejo en Bursa Nilüfer Los apartamentos están …
$94,772
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Apartamento 4 habitaciones en Gecgelen Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gecgelen Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 4/5
$5,47M
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Villa 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 2
Elegantes villas dúplex en venta con piscina en Nilüfer, Bursa Estas villas están situadas e…
$1,05M
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 1/6
Apartamentos con Amplias Terrazas en un Complejo Prestigioso en Bursa Balat es una zona bien…
$342,102
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 2 Dormitorios Totalmente Amueblados y a Estrenar en Nilüfer Görükle Los apar…
$86,708
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/5
Apartamentos con Servicios Exclusivos y Aparcamiento Interior en Nilüfer, Bursa Balat es una…
$150,294
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Apartamento 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Piso 1/6
Apartamentos en Venta en un Proyecto Exclusivo en Bursa Doğanköy Situado en Nilüfer, uno de …
$463,456
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/4
Apartamentos Amueblados de 1 Dormitorio en Bursa Nilüfer Estos apartamentos se encuentran en…
$83,990
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Casa 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Casa 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Villas Independientes con Jardín en Venta en Gökçeköy, Nilüfer, Bursa Las villas están ubica…
$273,913
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 2 Dormitorios en un Complejo con Piscina Ideales para Invertir en Bursa El b…
$117,887
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 113 m²
$5,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Piso 4/5
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con piscina y aparcamiento subterráneo en B…
$484,259
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Casa 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Casa 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 272 m²
Piso 1/3
Villa Inteligente con Jardín Independiente y Aparcamiento en Bursa Nilüfer La villa se encue…
$375,735
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/6
Apartamentos de 3 Dormitorios en un Proyecto con Vistas a la Naturaleza y la Ciudad en Bursa…
$294,716
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Piso 2/5
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con piscina y aparcamiento subterráneo en B…
$368,684
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Piso 9/10
Pisos Inteligentes Cerca de las Comodidades en Bursa Nilüfer Los pisos se encuentran en el b…
$337,583
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Dúplex 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2/3
Apartamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios en un Complejo en Bursa Nilüfer Los apartamentos están …
$101,128
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Dúplex 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$463,456
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 2/6
Apartamentos con Amplias Terrazas en un Complejo Prestigioso en Bursa Balat es una zona bien…
$414,914
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$251,971
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 1/2
Villas dúplex independientes equipadas con sistema Smart Home en Nilüfer Demirci Las villas …
$501,750
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 1/10
Pisos Inteligentes Cerca de las Comodidades en Bursa Nilüfer Los pisos se encuentran en el b…
$160,357
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 1 dormitorio a precios asequibles en Bursa Nilüfer El barrio de Kayapa en Ni…
$73,834
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 1/10
Apartamentos de 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Nilüfer Ataevler Ataevler es uno de…
$189,543
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 5/10
Elegantes inmuebles en un complejo con ricas prestaciones en Bursa Nilüfer Kayapa es una de …
$165,272
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