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Propiedades residenciales en venta en Tuzla, Turquía

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apartamentos
23
casas independientes
3
26 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
¿No le gustaría ocupar su lugar en la región más elegante y destacada de Estambul? Estamos o…
$214,000
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Terrace Dust Tower se eleva en Kartal, la ubicación más elite del Anatolian Side, con jardin…
$1,24M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Tuzla, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Área 235 m²
Terrace Dust Tower se eleva en Kartal, la ubicación más elite del Anatolian Side, con jardin…
$545,000
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 80 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Tuzla, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 312 m²
Terrace Dust Tower se eleva en Kartal, la ubicación más elite del Anatolian Side, con jardin…
$780,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Tuzla, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Mantener siempre la paz de su familia en su enfoque, la vida segura y asequible en el corazó…
$341,156
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 144 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 45
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Hastane Sokagi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Hastane Sokagi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 3/3
$16,86M
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Casa 5 habitaciones en Hastane Sokagi, Turquía
Casa 5 habitaciones
Hastane Sokagi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 3/3
$16,86M
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Apartamento en 10 Cadde, Turquía
Apartamento
10 Cadde, Turquía
Área 335 m²
$8,43M
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Mantener siempre la paz de su familia en su enfoque, la vida segura y asequible en el corazó…
$294,624
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Villa 9 habitaciones en Tuzla, Turquía
Villa 9 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 3
Villas en venta con Amplias Zonas Verdes Cerca del Centro Comercial Viaport en Tuzla El dist…
$1,40M
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 256 m²
Mantener siempre la paz de su familia en su enfoque, la vida segura y asequible en el corazó…
$504,219
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 55
Nº de cuartos de baño 4
Área 311 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
¿No le gustaría ocupar su lugar en la región más elegante y destacada de Estambul? Estamos o…
$340,000
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Villa 7 habitaciones en Tuzla, Turquía
Villa 7 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villas en venta con una gran zona ajardinada cerca del Viaport Shopping Mall en Tuzla Tuzla …
$1,40M
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Tuzla, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tuzla, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
El proyecto está situado en el corazón de Estambul, en la carretera E5, a 950 metros de la C…
$171,049
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Apartamento 3 habitaciones en Tuzla, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Exclusive apartments with a magnificent view of the marina In the magnificent blocks of th…
$300,000
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Habitación 3 habitaciones en Tuzla, Turquía
Habitación 3 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Apartamentos en venta en Estambul - Tuzla Presentamos el proyecto más hermoso: VEMA TUZLA (l…
$184,000
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Habitación 2 habitaciones en Tuzla, Turquía
Habitación 2 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Apartamentos en venta en Estambul - Tuzla Presentamos el proyecto más bello - VEMA TUZLA ( L…
$128,000
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Habitación 4 habitaciones en Tuzla, Turquía
Habitación 4 habitaciones
Tuzla, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Apartamentos en venta en Estambul - Tuzla Le presentamos el proyecto más hermoso: VEMA TUZLA…
$572,000
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