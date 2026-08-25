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Propiedades residenciales en venta en Yalova, Turquía

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Yalova Merkez
43
Cinarcik
50
Ciftlikkoy
14
Termal
10
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139 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
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Yalova Merkez, Turquía
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Villa 6 habitaciones
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
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Apartamento 1 habitación en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 1 habitación
Yalova Merkez, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
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Dúplex 5 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento 3 habitaciones en Hurriyet Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Hurriyet Sokak, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Paradise Night
$320 000
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 110 m²
Piso 1/4
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$178 615
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/5
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$120 244
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
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Dúplex 7 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
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Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
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Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
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Dúplex 7 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
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Ciftlikkoy, Turquía
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Área 315 m²
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
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Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
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Piso 1/4
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$357 231
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Apartamento 3 habitaciones en Armutlu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Armutlu, Turquía
Habitaciones 3
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Piso 1/4
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
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Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 3/5
Amplios pisos con inigualables vistas a la naturaleza en Çınarcık Yalova Los pisos están sit…
$150 597
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Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 86 m²
Número de plantas 4
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$103 948
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 2/5
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$170 443
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Piso 3/3
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Casa 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Casa 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Número de plantas 3
Villas de 5 Dormitorios en la Zona en Expansión de Samanlı, Yalova Yalova está ganando popul…
$283 812
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Apartamento 4 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 3/4
Pisos de Nueva Construcción con Vistas al Mar Cerca de la Playa en Yalova Yalova es una ciud…
$207 895
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1/2
Apartamentos en Venta en las Afueras de la Carretera Yalova-Termal Yalova está ganando popul…
$81 136
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Casa 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Casa 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Piso 1/2
Villas Pareadas con Excelentes Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Çınarcık Las vill…
$379 412
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Tipos de propiedades en Yalova

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