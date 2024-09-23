Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.

Oferta de nuestra empresa - 20% de descuento en apartamentos en este proyecto!

El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.

El complejo está situado en una superficie de 3.911 m2 y consta de dos bloques, los apartamentos 1 + 1 y 2 + 1 están en venta, con una superficie de 53 m2 a 92 m2.

Toda la infraestructura de la ciudad se encuentra cerca - tiendas, restaurantes, instituciones educativas y médicas.

Los apartamentos están equipados con techos suspendidos, armarios de cocina, vestidores. Los baños están equipados con plomería de primera clase, cabinas de ducha de alta calidad y armarios de baño.

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2025.

Diseño de apartamento:

Apartamentos de una habitación (1+1) - 53 m2

Apartamentos de dos dormitorios (2+1) - 92 m2

Infraestructura:

Piscina grande

Parque infantil

Gazebos

Zona de barbacoa

Aparcamiento subterráneo cerrado

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.