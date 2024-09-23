  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Erdemli
  Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.

Erdemli, Turquía
de
$56,875
;
11
ID: 27995
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Erdemli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Oferta de nuestra empresa - 20% de descuento en apartamentos en este proyecto!

El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.

El complejo está situado en una superficie de 3.911 m2 y consta de dos bloques, los apartamentos 1 + 1 y 2 + 1 están en venta, con una superficie de 53 m2 a 92 m2.

Toda la infraestructura de la ciudad se encuentra cerca - tiendas, restaurantes, instituciones educativas y médicas.

Los apartamentos están equipados con techos suspendidos, armarios de cocina, vestidores. Los baños están equipados con plomería de primera clase, cabinas de ducha de alta calidad y armarios de baño.

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2025.

Diseño de apartamento:

  • Apartamentos de una habitación (1+1) - 53 m2
  • Apartamentos de dos dormitorios (2+1) - 92 m2

Infraestructura:

  • Piscina grande
  • Parque infantil
  • Gazebos
  • Zona de barbacoa
  • Aparcamiento subterráneo cerrado

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Erdemli, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Realting.com
Ir
