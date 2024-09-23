  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Erdemli
  4. Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.

Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.

Erdemli, Turquía
de
$89,124
BTC
1.0601103
ETH
55.5649150
USDT
88 115.3597081
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
14
Dejar una solicitud
ID: 27998
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Erdemli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.

  • ► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desarrollador 91,000 EUR.

Nuestro proyecto Aqua Marin con la infraestructura de un hotel de 5 * estará situado a 300 metros del mar, en una de las partes más atractivas de nuestra región - en la zona de Tomuk.

El complejo residencial constará de un bloque de 15 plantas.

Todos los apartamentos se entregarán con acabado llave en mano, set de cocina, muebles incorporados en el baño, aseos totalmente equipados, puertas interiores, etc.

Todas las instituciones necesarias, como una clínica, banco, escuela, estación de autobuses, etc., están a poca distancia.

Fecha final: 3o trimestre de 2025.

Diseño de apartamento:

  • Apartamentos de una habitación (1+1) zona - 65 m2
  • Apartamentos de dos dormitorios (2+1) zona - 120 m2

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre
  • Toboganes de agua
  • Sauna
  • Hammam turco
  • Gym
  • Gazebos
  • Parque infantil
  • Corte de baloncesto
  • Aparcamiento
  • Generador eléctrico
  • Seguridad 24/7
  • Territorio paisajístico del complejo

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Erdemli, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$220,625
Complejo residencial ELZA REZIDENCE
Akdeniz, Turquía
de
$62,752
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.
Kestel, Turquía
de
$107,077
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$122,351
Complejo residencial Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Oba, Turquía
de
$261,838
Está viendo
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquía
de
$89,124
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Mostrar todo Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Alanya, Turquía
de
$193,612
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos amueblados en venta:Apartamento de 1 dormitorio (1+1), 60 m2 en la séptima planta - 130.000 EURApartamento de dos dormitorios (2+1), 117 m2 en la segunda planta - 167.000 EURApartamento de dos dormitorios (2+1), 110 m2 en la quinta planta - 173.000 EUR2+1 apartamentos son adecua…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Anka Residence
Complejo residencial Anka Residence
Complejo residencial Anka Residence
Complejo residencial Anka Residence
Complejo residencial Anka Residence
Mostrar todo Complejo residencial Anka Residence
Complejo residencial Anka Residence
Alanya, Turquía
de
$105,545
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 6
Se está construyendo un complejo residencial de 5 plantas para 20 apartamentos en el distrito de Okurjalar, que está cerrado por un permiso de residencia. 150 Metros a la carretera principal Se encuentra a 700 metros del mar. Infraestructura – Hammam, Fitness, Sauna, Piscina al aire libre…
Agencia
Alanya Property Sales
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$1,01M
Ofrecemos una villa con jardín y piscina, terraza, zona de barbacoa.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina (nevera, lavavajillas, lavadora, horno, vitrocerámica, calentador de agua eléctrico)TVAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encue…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones