Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.

Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.

► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desarrollador 91,000 EUR.

Nuestro proyecto Aqua Marin con la infraestructura de un hotel de 5 * estará situado a 300 metros del mar, en una de las partes más atractivas de nuestra región - en la zona de Tomuk.

El complejo residencial constará de un bloque de 15 plantas.

Todos los apartamentos se entregarán con acabado llave en mano, set de cocina, muebles incorporados en el baño, aseos totalmente equipados, puertas interiores, etc.

Todas las instituciones necesarias, como una clínica, banco, escuela, estación de autobuses, etc., están a poca distancia.

Fecha final: 3o trimestre de 2025.

Diseño de apartamento:

Apartamentos de una habitación (1+1) zona - 65 m2

Apartamentos de dos dormitorios (2+1) zona - 120 m2

Infraestructura:

Piscina al aire libre

Toboganes de agua

Sauna

Hammam turco

Gym

Gazebos

Parque infantil

Corte de baloncesto

Aparcamiento

Generador eléctrico

Seguridad 24/7

Territorio paisajístico del complejo

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.