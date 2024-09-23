Piso en edificio nuevo Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin

Apartamentos en un Proyecto con Muelle Propio en una Ubicación Ventajosa en Erdemli Mersin

Mersin es una ciudad metropolitana de la costa mediterránea. Está desarrollada en términos de turismo, agricultura e industria. Mersin tiene una de las costas más largas y los puertos con mayor volumen de negocio de Europa. Permite pasar momentos agradables con los seres queridos, con su mar limpio y moderadamente salado, largos senderos costeros, bahías únicas, tierras cultivables, lugares de ocio, centros comerciales y restaurantes de diferentes cocinas del mundo.

Mersin se ha ganado a sus inversores ocupando el primer puesto en aumento de valor en Europa. Seguirá ganando inversores y creando nuevas oportunidades de empleo sin perder impulso en los próximos años, con la apertura del aeropuerto de Çukurova, el segundo mayor de Turquía. El aeropuerto tendrá vuelos directos a Europa y Rusia.

Además, los terrenos con licencia turística y las 6 zonas industriales organizadas hacen que la inversión y la vida sean aún más atractivas para Mersin. Ayaş es una de las regiones que recibieron el título de bandera azul en Mersin y es adyacente a Kızkalesi (el Castillo del Mar).

Los apartamentos en venta en Mersin están a 10 m de la playa, a 36 m de la carretera principal, a 360 m del supermercado, a 400 m de restaurantes junto al mar y centros de ocio, a 1.5 km de zonas de acampada junto al mar y senderos, a 7 km de Kızkalesi (el Castillo del Mar), a 15 km del centro de Erdemli, a 30 km de la carretera de conexión con la autopista, a 46,4 km del puerto deportivo de Mersin, a 48,5 km del centro comercial Forum Mersin, a 53 km de la estación de tren de Mersin, a 80 km de la central nuclear de Akkuyu y a 119 km del aeropuerto de Adana.

El proyecto de 5 plantas está en construcción. Tiene una superficie de 1.534 m². Ofrece opciones de apartamentos 1+1 y 2+1. El proyecto cuenta con instalaciones sociales que aumentarán su nivel de vida, como una piscina exterior de uso común, una terraza de uso común, una zona ajardinada para sentarse, su propia playa, un parque infantil y un generador. Los apartamentos tienen vistas al mar.

ICX-00016