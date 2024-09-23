Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.

  1. Realting.com
Erdemli, Turquía
ID: 27994
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Erdemli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.

  • ► Apartamentos de una habitación (1 +1) desde la segunda planta a partir de 45.000 EUR desde el desarrollador 63.000 EUR
  • ► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desarrollador 91,000 EUR.

Nuestro proyecto Aqua Marin con la infraestructura de un hotel de 5 * estará situado a 300 metros del mar, en una de las partes más atractivas de nuestra región - en la zona de Tomuk.

El complejo residencial constará de un bloque de 15 plantas.

Todos los apartamentos se entregarán con acabado llave en mano, set de cocina, muebles incorporados en el baño, aseos totalmente equipados, puertas interiores, etc.

Todas las instituciones necesarias, como una clínica, banco, escuela, estación de autobuses, etc., están a poca distancia.

Fecha final: 3o trimestre de 2025.

Diseño de apartamento:

  • Apartamentos de una habitación (1+1) zona - 65 m2
  • Apartamentos de dos dormitorios (2+1) zona - 120 m2

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre
  • Toboganes de agua
  • Sauna
  • Hammam turco
  • Gym
  • Gazebos
  • Parque infantil
  • Corte de baloncesto
  • Aparcamiento
  • Generador eléctrico
  • Seguridad 24/7
  • Territorio paisajístico del complejo

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Erdemli, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Transporte
Ocio

