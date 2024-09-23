Piso en edificio nuevo Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin

Apartamento a poca distancia a pie de la playa en Çeşmeli

Mersin es una de las ciudades destacadas para la inversión inmobiliaria. Ofrece opciones atractivas tanto para vivir como para vacacionar a lo largo de la costa del Mediterráneo. El clima templado de la ciudad, sus largas playas y el mar azul profundo mejoran la calidad de vida, mientras que su red de transporte desarrollada facilita la vida diaria.

El apartamento en venta en Mersin llama la atención por su ubicación a poca distancia a pie del mar. Está situado a 300 metros de restaurantes locales, a 15 km del centro comercial Novacity, a 15 km del Hospital Estatal de Erdemli, a 24 km de la Marina de Mersin, a 30 km del centro comercial Forum Mersin y a 88 km del Aeropuerto Internacional de Çukurova.

El complejo Sun Maria 1, construido en un terreno de 4,877 m², ofrece una arquitectura moderna y estilizada. El complejo cuenta con muchas comodidades sociales, incluyendo una piscina al aire libre, estacionamiento abierto, área de juegos para niños, cenador, generador y cámaras de seguridad.

Este apartamento de 2 dormitorios combina confort y estética. Cuenta con detalles cuidadosamente seleccionados como techo suspendido, gabinetes de cocina de primera clase, armario, gabinetes de baño, encimeras de cocina de alta calidad, puerta de acero en la entrada, ventanas de PVC, pintura importada a base de silicona, accesorios premium para baño, cabina de ducha y barandillas en el balcón.

