Piso en edificio nuevo Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin

Erdemli, Turquía
de
$90,647
;
26
ID: 27649
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Erdemli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamento a poca distancia a pie de la playa en Çeşmeli

Mersin es una de las ciudades destacadas para la inversión inmobiliaria. Ofrece opciones atractivas tanto para vivir como para vacacionar a lo largo de la costa del Mediterráneo. El clima templado de la ciudad, sus largas playas y el mar azul profundo mejoran la calidad de vida, mientras que su red de transporte desarrollada facilita la vida diaria.

El apartamento en venta en Mersin llama la atención por su ubicación a poca distancia a pie del mar. Está situado a 300 metros de restaurantes locales, a 15 km del centro comercial Novacity, a 15 km del Hospital Estatal de Erdemli, a 24 km de la Marina de Mersin, a 30 km del centro comercial Forum Mersin y a 88 km del Aeropuerto Internacional de Çukurova.

El complejo Sun Maria 1, construido en un terreno de 4,877 m², ofrece una arquitectura moderna y estilizada. El complejo cuenta con muchas comodidades sociales, incluyendo una piscina al aire libre, estacionamiento abierto, área de juegos para niños, cenador, generador y cámaras de seguridad.

Este apartamento de 2 dormitorios combina confort y estética. Cuenta con detalles cuidadosamente seleccionados como techo suspendido, gabinetes de cocina de primera clase, armario, gabinetes de baño, encimeras de cocina de alta calidad, puerta de acero en la entrada, ventanas de PVC, pintura importada a base de silicona, accesorios premium para baño, cabina de ducha y barandillas en el balcón.


COV-00234

Localización en el mapa

Erdemli, Turquía
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
